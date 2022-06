MAJ Minecraft : l'attendue Wild Update et ses mangroves et marécages de sortie via le patch 1.19, la Java Edition et la Bedrock Edition désormais réunies sur PC

La folle aventure de Minecraft est loin d'être terminée. La dernière édition du Minecraft Live nous avait permis d'apprendre l'arrivée d'une mise à jour Caves & Cliffs: Part II pour novembre dernier, et surtout d'une suivante encore plus ambitieuse en termes de contenu pour 2022, The Wild Update.

Le patch 1.19 introduisant ce contenu « sauvage » dans Minecraft: Bedrock Edition et Minecraft: Java Edition vient enfin d'être déployé ce mardi, pour le plus grand bonheur des fans. Il apporte 2 biomes exclusifs, à savoir les marécages sombres et les profondes mangroves, 4 créatures (le Gardien, l'Allay, la grenouille et le têtard), des blocs inédits, dont le Sculk, le bois de mangrove et la boue, ou encore des coffres sur des bateaux pour stocker nos ressources lors d'explorations. Tout ce contenu est exposé dans la bande-annonce de lancement ci-dessus.

Mise à jour : Microsoft annonce dans la foulée qu'il va désormais vendre ensemble sur PC Minecraft: Java Edition, l'édition originale sur ordinateurs personnels, et Minecraft: Bedrock Edition, la version basée sur le contenu console qui était également disponible sur ordinateurs personnels. Ceux qui ont déjà l'une ou l'autre des éditions sur le Microsoft Store débloqueront gratuitement l'autre d'ici quelques jours, et les 2 éditions seront à présent vendues dans un même pack pour Windows. Ainsi, les joueurs PC pourront facilement jongler entre le contenu des 2 variantes pour jouer en cross-play avec l'ensemble de la communauté.

