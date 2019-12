MISE À JOUR PS4 : le firmware 7.02 est disponible

Depuis qu'il y a des MaJ dites pour améliorer le système, j'ai plutôt la constatation que c'est de pire en pire , menu d'accueil, pour ouvrir l'onglet communauté, catastrophe , onglet party vocal, catastrophe , messagerie idem... quand je suis en en jeu et que je reviens sur l’accueil n'en parlons pas... on dirait des smartphones plus il y a de maj logiciel plus ça rame.