MISE A JOUR PS5 : une fonctionnalité communautaire d'aide présentée, de quoi faire de l'ombre aux vidéastes ?

Un peu plus tôt dans le mois, la PS5 a eu droit à un nouveau firmware apportant quelques nouveautés pas spécialement intéressantes. Nous découvrons à présent une future fonctionnalité qui sera implémentée cette année et étendra l'Aide au jeu déjà incluse en faisant participer les joueurs le désirant, qui n'auront pas grand-chose à faire si ce n'est jouer. De cette manière, des séquences de gameplay seront générées lors de la réalisation d'actions spécifiques. Bon, visiblement, il ne s'agira que de contenus vidéo, ce qui pose un sérieux problème à nos yeux. En effet, sans explications textuelles ou audios en plus, cela limitera grandement l'intérêt, sans parler du fait que la capture sera effectuée automatiquement, donc sans la volonté réelle d'en faire un quelconque tutoriel à la base. De plus, il est dit qu'un modérateur sera chargé d'approuver le contenu. N'est-ce pas là une perte de ressources pour SIE alors que les joueurs auront sans doute plus vite fait de prendre leur smartphone et d'aller voir le travail d'un vidéaste sur YouTube qui sera sans doute plus pointu, sans parler de la possibilité d'y laisser des questions en commentaire. Tant qu'à faire, employer ce même modérateur pour qu'il réalise lui-même des vidéos d'aide serait sans doute plus simple... Et quid de créditer les joueurs dont les clips seront sélectionnés ?

C'est Sabrina Meditz, travaillant chez Sony Interactive Entertainment en tant que Senior Director, Product Management, Platform Experience, qui a présenté ce futur ajout sur le PlayStation Blog, utilisant le jeu Granblue Fantasy: Relink comme exemple. Espérons que cela vole plus haut au lancement, car une vidéo d'aide pour parler à des PNJ ne nous sommes pas être d'un grand intérêt.

Au lancement de la PS5 en 2020, nous avons proposé l'Aide au jeu. Cette fonctionnalité offre aux joueurs un accès facile, directement depuis leur jeu, à des conseils, astuces ou vidéos les aidant à progresser dans un niveau, obtenir un Trophée ou encore trouver un objet convoité bien caché. Nous ne cessons de faire évoluer l'expérience sur console PS5. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer une nouvelle amélioration apportée à l'Aide au jeu qui sera disponible cette année : l'Aide au jeu communautaire. L'Aide au jeu communautaire complètera l'Aide au jeu telle que nous la connaissons actuellement en enrichissant la bibliothèque de conseils utiles avec des vidéos générées automatiquement à partir des vidéos de gameplay des joueurs ayant choisi d'apporter leur contribution. Lorsque l'Aide au jeu améliorée comportant du contenu issu de la communauté sortira, l'Aide au jeu sera disponible pour tous les joueurs PS5, qu'ils soient ou non abonnés à PlayStation Plus. Dans les jeux compatibles, les joueurs PS5 pourront proposer leur gameplay, consulter les conseils d'autres joueurs ou accéder aux conseils des développeurs. Les développeurs de jeux pourront également continuer à créer leurs propres vidéos, comme c'est déjà le cas pour des titres populaires comme The Last of Us Part II Remastered ou Marvel's Spider-Man 2. Découvrons plus en détail comment l'Aide au jeu communautaire se présentera. Comment accéder à l'Aide au jeu communautaire Si vous connaissez déjà l'Aide au jeu, l'Aide au jeu communautaire est une expérience assez similaire. Si vous êtes dans une situation épineuse et que vous avez besoin d'aide, appuyez sur la touche PS pour ouvrir le centre de contrôle et cherchez une carte d'action affichant l'icône « Indices ». Outre les conseils créés par les développeurs déjà fournis pour les jeux compatibles, vous commencerez à voir des conseils portant la mention « Aide au jeu communautaire » qui indiqueront que le clip a été généré à partir de séquences de gameplay d'autres joueurs. Vous pouvez également évaluer l'utilité de ces conseils, ce qui nous permettra d'affiner notre sélection de contenu à la disposition des joueurs. L'Aide au jeu est actuellement disponible depuis l'application PlayStation App. Vous pouvez donc utiliser votre appareil mobile pour accéder à ces conseils sans encombrer votre écran de jeu. Comment contribuer à l'Aide au jeu communautaire Si vous aimez partager votre expertise en matière de jeux avec les autres et que vous souhaitez contribuer à l'Aide au jeu communautaire, vous pouvez choisir de participer depuis le menu de Paramètres*. Vous pouvez mettre fin à tout moment à votre participation, ce qui supprimera toutes vos vidéos publiées dans l'Aide au jeu communautaire. Ces paramètres seront disponibles dans les prochains mois. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Accédez à [Captures et diffusions] >[Captures] > [Captures automatiques] > [Aide au jeu communautaire], puis [Participer] pour rejoindre le programme.

Vous pouvez également définir une limite de captures mensuelle pour contrôler le nombre de vidéos de gameplay capturées chaque mois. Une fois les paramètres activés, votre PS5 capturera automatiquement une vidéo lorsque vous effectuerez une activité spécifique dans un jeu. La vidéo sera alors examinée par un modérateur et, si elle est approuvée, elle sera publiée comme conseil pour l'Aide au jeu. Les joueurs PlayStation pourront la visionner, s'en inspirer et l'évaluer. Vos vidéos seront supprimées de votre console PS5 une fois qu'elles auront été téléchargées en amont sur nos serveurs. Elles n'encombreront pas votre espace de stockage sur console. Une fois votre vidéo publiée, vous recevrez une notification système sur votre console PS5. Ce processus sera automatique. Vous n'aurez pas besoin de modifier ni de télécharger en amont vos clips pour les proposer. Seules les images brutes seront publiées. Les images et le son de votre webcam, de votre microphone ou du chat de la Party ne seront pas partagés avec le modérateur ou la communauté. Selon le jeu auquel vous jouez, votre vidéo peut inclure des ID en ligne ou des messages de chat apparaissant sur votre écran de jeu. Vous pouvez visionner ou supprimer vos vidéos publiées à tout moment depuis le menu des paramètres. L'Aide au jeu communautaire sera disponible cette année pour certains jeux. Notre objectif est de la rendre disponible pour un maximum de jeux dès que possible. Merci à tous ceux qui nous aident à améliorer les expériences vidéoludiques de la communauté PlayStation. Restez à l'écoute pour ne rien manquer à l'approche de la sortie. Nous espérons que de nombreux joueurs participeront à l'Aide au jeu communautaire et partageront leurs exploits ! * Vous devez posséder un compte adulte pour contribuer à l’Aide au jeu communautaire.

Pour le moment, wait & see. Qu'en pensez-vous ?