MISE À JOUR Xbox : un nouveau firmware disponible, avec de la réduction de bruit et une nouvelle manière de lancer une partie

En proposant régulièrement de nouvelles mises à jour pour le firmware de ses Xbox One et Xbox Series X|S, Microsoft améliore souvent l'expérience utilisateur pour les joueurs. Cela passe aussi par des innovations plus mineures, comme celles apportées par le patch de septembre 2022, qui ne fera pas date.



Il amène en effet 2 petites fonctionnalités : la réduction du bruit pour le chat de groupe Xbox, et la possibilité de lancer une partie sur un jeu que nous possédons quand un ami nous partage une capture d'écran de celui-ci.

L’équipe Xbox est ravie de continuer à proposer de nouvelles façons d’améliorer l’expérience de notre écosystème Xbox, en vous plaçant toujours au centre des décisions, en l’affinant et en vous proposant des fonctionnalités inédites en fonction de vos retours. La mise à jour système de ce mois vous laisse profiter de toujours plus de manières de vous connecter et de jouer avec vos amis et le reste de la communauté grâce à la réduction du bruit pour le chat de groupe sur Xbox Series X|S et la possibilité de lancer directement un jeu depuis les captures d’écrans et les vidéos partagées par vos amis sur mobile et PC.

Réduction du bruit pour le chat de groupe Xbox

Si vous utilisez le chat de groupe sur Xbox Series X|S, vous avez peut-être déjà entendu des bruits non désirés et des interruptions du son. La réduction du bruit aide à supprimer les sons parasites, comme ceux de votre manette, la respiration ou le son ambiant de vos interlocuteurs.

Si vous souhaitez conserver d’autres sons d’arrière-plan, comme de la musique, vous pouvez aussi désactiver la réduction du bruit. Ouvrez le Guide, rendez-vous sur l’onglet Groupes & Chat et sélectionnez Options. C’est ici que vous pourrez activer ou désactiver la réduction du bruit.

Lancez directement un jeu depuis les captures d’écrans partagées par vos amis sur mobile et PC

Des millions de joueuses et de joueurs Xbox partagent des vidéos et des captures d’écran grâce au partage de liens, disponible depuis la fin de l’année dernière. Désormais, les amis avec qui vous partagez vos créations pourront non seulement les regarder, mais aussi lancer immédiatement le jeu concerné depuis leur appareil, via le Cloud Gaming (certains titres nécessitent un abonnement Xbox Game Pass Ultimate pour être lancés depuis le cloud).

La prochaine fois qu’un·e ami·e vous enverra un moment épique issu de son jeu préféré, comme Forza Horizon 5, il vous suffira de cliquer sur « Jouer » pour commencer une partie, directement depuis votre navigateur.