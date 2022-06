MISE A JOUR Xbox : il en est (presque) fini des Succès secrets avec le firmware de juin 2022

Après avoir intégré un système de stories à son application et un outil pour limiter les latences en ligne sur les consoles dans l'écosystème de ses Xbox en mai, Microsoft a de nouvelles choses à apporter aux machines de salon avec un nouveau firmware. Enfin, plutôt une seule, car la mise à jour de juin 2022 disponible dès maintenant se contente d'apporter une unique innovation.



Elle permet quelque chose que PlayStation avait introduit également tardivement pour ses Trophées : la possibilité de dévoiler tout ou partie des informations sur les Succès secrets. L'idée est donc de permettre aux joueurs bloqués ou curieux d'obtenir tous les détails qu'ils veulent connaître pour leur chasse aux Succès sans perdre du temps à consulter des guides en ligne. De quoi révolutionner votre vie de chasseur ?

L’équipe Xbox est ravie de continuer à introduire de nouvelles façons d’améliorer l’expérience Xbox, avec vous au centre des décisions, en l’affinant et en vous proposant des fonctionnalités inédites selon vos retours. La mise à jour système de juin vous laisse révéler les détails des Succès secrets. Vous trouverez également des améliorations concernant les mises à jour, dans votre bibliothèque comme quand vous lancerez un jeu.

Succès secrets

À partir du mois de juin, vous pourrez choisir de révéler les Succès secrets.

Si vous n’avez pas peur des spoilers et que vous souhaitez obtenir un indice sur n’importe quel Succès des titres auxquels vous jouez, vous pourrez facilement dévoiler les détails d’un Succès secret sur votre Xbox. Une fois un jeu lancé, ouvrez le Guide et rendez-vous dans Activité > Succès. Lorsque vous verrez un Succès secret, vous pourrez révéler les détails le concernant, comme son nom, sa description et sa valeur en nombre de G. Après cela, vous pourrez à nouveau cacher ces détails ou les laisser affichés. Vous pourrez révéler ces Succès secrets depuis n’importe où : les consoles Xbox Series X|S et Xbox One, l’application Xbox sur Android et iOS, l’application Xbox sur PC Windows et la Game Bar de votre PC.