Mistfall Hunter : encore un extraction shooter PvPvE, mais à la sauce Elden Ring !

Lors du Xbox Partner Showcase hier soir, nous avons découvert Mistfall Hunter, un jeu d'action PvPvE à la troisième personne avec des mécaniques de RPG et d'extraction shooter. Un titre qui pioche également ses inspirations du côté des Souls de FromSoftware, le mélange est étonnant, voici la première bande-annonce :

Mistfall Hunter nous plongera dans un univers de dark fantasy, alors qu'une guerre a fait rage entre les Dieux, précipitant les divinités dans leur chute. Le sang des Dieux a créé la brume de Gylden, qui déforme les âmes des vivants et les transforme en monstre. Quelques humains tiennent encore debout et comptent sur Dew, une jeune fille capable de ressusciter les héros tombés au combat pour leur octroyer un corps immortel. Ces derniers vont devoir corriger le destin. Mistfall Hunter proposera un gameplay axé sur des classes de personnage et des talents personnalisables, avec des combats contre d'autres joueurs et divers ennemis gérés par l'IA.

Mistfall Hunter combine le combat exigeant des Soulslike avec des mécaniques de jeu d’extraction. Vous pouvez incarner divers personnages, du guerrier puissant au mage plein de sorts et affronter à la fois monstres et humains dans un monde de fantasy mystérieux.

Mistfall Hunter est attendu en 2025 sur PC et Xbox Series X|S.