Exoborne : un évènement à ne pas manquer avant la sortie de l'extraction shooter

Sharkmob n'est plus au mieux de sa forme, il a arrêté le développement de Vampire: The Masquerade - Bloodhunt et son studio londonien a grandement été vidé suite à des licenciements opérés par Tencent en fin d'année dernière. Il reste quand même du monde à Londres, mais surtout à Malmö et Sharkmob lancera prochainement Exoborne, un extraction shooter.

Le jeu multijoueur PvPvE n'a pas de date de sortie précise, mais il se laissera approcher dès le mois prochain. Sharkmob annonce un playtest d'Exoborne qui aura lieu du 12 au 17 février 2025, exclusivement sur PC via Steam. Les joueurs intéressés peuvent déjà s'inscrire sur la page du jeu afin d'espérer participer à cette phase de test, une étape importante pour les développeurs, comme l'explique le producteur exécutif Brynley Gibson :

Nous menons des tests fermés en ligne et au sein du studio depuis un certain temps déjà. Mais il s'agit de notre premier test à grande échelle, et c'est une étape incroyablement importante pour nous. En entrant dans cette phase de collaboration ouverte avec la communauté, nous sommes impatients de recueillir des informations et des commentaires inestimables qui nous permettront de faire atteindre de nouveaux sommets au jeu.

Le playtest d'Exoborne permettra de découvrir le monde de Colton, ravagé par les forces de la nature. Les joueurs incarneront pour rappel des Reborn, équipés d'Exo-Rigs personnalisables afin de se lancer dans des combats tactiques. En attendant de découvrir la date de sortie d'Exoborne sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez acheter des PC gaming sur Amazon, Cdiscount et Fnac.