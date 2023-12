Exoborne : encore un extraction shooter apocalyptique dévoilé

Sharkmob nous avait donné rendez-vous aux Game Awards 2023 pour découvrir son prochain jeu. Le studio a abandonné Vampire: The Masquerade - Bloodhunt et s'est rapproché de l'éditeur Level Infinite pour développer Exoborne, un extraction shooter dont la première bande-annonce est à découvrir juste ici :

Et voici une présentation complète d'Exoborne :

Exoborne est un extraction shooter tactique qui se déroule dans une version apocalyptique des États-Unis. Équipez-vous et explorez un monde ouvert dynamique peuplé de factions en guerre et de joueurs hostiles, où vous devrez piller des ressources, fabriquer des objets et vous battre pour survivre.

ON N'A RIEN SANS RIEN

Toute chose de valeur mérite d'être protégée sans compromis. Depuis l'Effondrement, les ressources sont rares et les ennemis sont partout. Les plus belles récompenses sont réservées aux plus aventureux, et vous en aurez grandement besoin pour survivre dans ce monde hostile. Vous devrez faire face à des factions en guerre, à des joueurs ennemis ainsi qu'aux phénomènes naturels. L'idée est simple : rapporter plus que ce que vous ne perdez.

QUI CHERCHE TROUVE

La technologie est essentielle pour survivre. Allez récupérer ce dont vous avez besoin, ou pillez les joueurs que vous avez vaincus. Récoltez des ressources, rapportez-les, puis fabriquez et personnalisez des Exo-Rigs, équipements, armes et mods qui vous donneront l'avantage lors de votre prochaine mission. Gardez la tête sur les épaules : les meilleurs équipements sont souvent les plus difficiles à obtenir.

TOUT LE MONDE VEUT VOTRE PEAU

Vous pouvez progresser seul dans ce monde hostile, mais une alliance avec d'autres joueurs, qu'il s'agisse d'anciens compagnons de guerre ou de camarades de circonstance, vous permettra d'aller plus loin. Pensez toujours à équilibrer les technologies et les Exo-Rigs au sein de votre groupe.

CHAOS ÉLÉMENTAIRE

Avez-vous déjà participé à une fusillade au cœur d'une tornade ? Préparez-vous à un gameplay palpitant et imprévisible grâce à l'intervention généreuse de Dame Nature. Les tornades, éclairs et tempêtes apocalyptiques peuvent aussi bien anéantir vos ennemis que vos espoirs. Une chose est sûre : aucune session de jeu ne sera identique !

L'EXTRACTION EST LA CLÉ

Entrer dans un lieu est facile, mais en ressortir avec ses ressources l'est beaucoup moins ! Les novices du genre auront tout le loisir de prendre leurs marques avant de relever les plus grands défis. Les joueurs aguerris pourront profiter d'une combinaison unique de risques naturels, de verticalité et d'un large choix de styles de jeu qui leur garantira des sensations fortes.