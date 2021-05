Monster Hunter Rise : date de sortie et nouveaux monstres de la version 3.0, plusieurs collaborations à venir dans les prochains mois

Avec plus de 6 millions de copies en circulation, Capcom peut être fier de son Monster Hunter Rise, qui va continuer à compléter son contenu au fil des mois à grands coups de mises à jour. Déjà fin avril, c'est la version 2.0 qui a été lancée et l'éditeur nous avait alors promis que la 3.0 arriverait fin mai. C'est à l'occasion du Monster Hunter Digital Event de ce mercredi 26 mai que les détails viennent donc de nous être donnés.

Ainsi, la version 3.0 sera diffusée pas plus tard que ce jeudi 27 mai, et ce bien entendu gratuitement pour tous les possesseurs du jeu. Le directeur Yasunori Ichinose a détaillé les ajouts, à commencer par l'arrivée du Valstrax écarlate, une variante du dragon ancien bien connu des joueurs de Generation Ultimate, dont les ailes peuvent changer de forme et qui est capable de voler en haute altitude. Il disposera d'ailleurs de nouvelles attaques, de quoi bien stimuler les chasseurs. L'autre monstre de la mise à jour sera le Zinogre supérieur et son corps recouvert d'éclairs dorés, accessible aussi bien avec les quêtes Calamité que classiques.

Plus intrigant, c'est une nouvelle fin qui va être proposée, dans laquelle nous devrions voir s'unir l'Ibushi et le Narwa, pour quel résultat ? Du reste, quelques autres ajouts seront de la fête, à lire sur le visuel plus bas, ainsi que de nombreux DLC seront mis en vente sur l'eShop (voix de chasseur, armures spéciales, set de poses, stickers, maquillage, coiffures, etc.).

La feuille de route nous montre de son côté ce qui nous attend au fil de l'été, avec dès la mi-juin une première collaboration interne à Capcom qui permettra d'obtenir l'apparence de Tsukino de Monster Hunter Stories 2 pour notre Palico à l'issue d'une quête évènement. Elle sera suivie fin juin par la mise à jour 3.1, puis fin juillet et fin août par les versions 3.2 et 3.3 avec dans les deux cas d'autres events collaboratifs.

Monster Hunter Rise est actuellement vendu 44,99 € sur Amazon si vous n'avez pas encore craqué. Une version PC sortira pour rappel en 2022.

