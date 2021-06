Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, la cinématique d'introduction partagée

Les fans de Monster Hunter ayant déjà retourné Rise dans tous les sens auront très bientôt l'occasion de ressortir leur Switch avec Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (ou de jouer sur PC). Nous avons déjà eu de nombreuses occasions d'apprécier sa direction artistique et son gameplay au travers des vidéos diffusées par Capcom, encore récemment lors du Summer Game Fest Kickoff Live!, mais aussi pendant le showcase de l'éditeur et le Treehouse Live. Pour autant, en plus des previews de ce matin, c'est désormais la cinématique d'introduction qui est disponible.

Durant six bonnes minutes, nous assistons donc tout d'abord à un festival tribal avec la petite chanson qui va bien au passage, ainsi qu'à la fuite en pleine jungle d'une jeune fille poursuivie par des soldats en armure. Cette dernière finit par trouver ce qu'elle cherchait, à savoir un vieux Rathalos, qui va lui confier un œuf contenant sa progéniture. Oui, celui-là même qui accompagnera notre personnage. Malheureusement, ses poursuivants finissent par débarquer et la situation prend une tournure inattendue. La vidéo se conclut ainsi par un mystérieux évènement qui semble inquiéter les différents protagonistes et qui sera au cœur de l'intrigue.

Pour rappel, une démo sera mise à disposition ce vendredi 25 juin sur l'eShop et Steam. Quant à la date de lancement de Monster Hunter Stories 2, elle est fixée au 9 juillet. Vous pouvez le précommander au prix de 44,97 € sur Amazon.

