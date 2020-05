Mortal Kombat 11: Aftermath, les amusantes finitions Friendship et les armes de RoboCop en vidéos

Souvent pointé du doigt pour son ultra-violence, Mortal Kombat avait répondu à ses détracteurs en introduisant les Friendships, des finitions pacifistes montrant les héros en train de s'amuser plutôt que d'éviscérer leur adversaire. NetherRealm Studios a décidé de faire revivre cette fonctionnalité insolite dans le cadre de l'extension Aftermath de Mortal Kombat 11.

Les Friendships ne seront cependant pas payants, mais ajoutés via une mise à jour gratuite au même titre que des Stages ou les nouveaux Stage Fatalities. Plusieurs d'entre eux avaient été présentés en vidéo à l'annonce du DLC, mais voilà désormais qu'une bande-annonce spéciale nous montre les plus amusants d'entre eux avant l'heure. Barbecue, distribution de glace, château de sable, selfie, et même parodie de l'Epic Sax Guy, attendez-vous à de bonnes tranches de rire avec ces alternatives aux Fatalities.

Les finitions Friendship arriveront via un patch ce 26 mai 2020 sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia.

It's in our best interest to stay out of trouble. #MKAftermath pic.twitter.com/hg7iJI9RdU — Mortal Kombat 11: Aftermath (@MortalKombat) May 16, 2020

Found these in a folder called, "Don't Show Sjorp." ???? https://t.co/vUF1xQ1yrY pic.twitter.com/BbARdTM0dX — Mortal Kombat 11: Aftermath (@MortalKombat) May 13, 2020

Ceux prêts à payer les 39,99 € d'Aftermath auront pour rappel droit à une nouvelle histoire et trois personnages : Fujin, Sheeva et RoboCop. Ce dernier a d'ailleurs exposé une partie de son arsenal et ses tenues alternatives avec une vidéo et des images la semaine passée.