Mortal Kombat 11 : du gameplay de RoboCop contre Terminator, le fantasme devient réalité

Ce 26 mai 2020, le DLC Aftermath de Mortal Kombat 11 apportera une toute nouvelle expérience scénarisée sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia. L'extension comprendra aussi trois personnages additionnels, à savoir Fujin, Sheeva et RoboCop.

Et inutile de se le cacher, le combattant invité est certainement le plus attendu du lot. Nous avons déjà pu le voir en action dans une bande-annonce de gameplay générale, mais le robot policier revient cette fois avec non pas une, mais deux vidéos en combat. NetherRealm en profite d'ailleurs pour mettre en scène l'affrontement dont beaucoup rêvaient : RoboCop vs. Terminator, le personnage d'Arnold Schwarzenegger étant lui disponible depuis le Kombat Pack.

En deux rounds, nous découvrons donc ce duel au sommet, l'occasion d'apprécier l'arsenal et les Fatalities du petit nouveau, qui n'hésite pas à ramener son compagnon ED-209 sur le terrain.

Pour rappel, une mise à jour gratuite sera également lancée mardi prochain et apportera des Stages, des Stage Fatalities et des finitions Friendship.