Mortal Kombat 11: Aftermath, un vent de fraîcheur et de nouveauté dans la bande-annonce de Fujin

NetherRealm Studios et Warner Bros. Interactive Entertainment sont décidément au taquet pour la promotion de Mortal Kombat 11 : Aftermath, une grosse extension vendue au prix fort et qui ajoutera tout un tas de nouveautés dans le jeu de combat, d'un scénario original situé après la fin de l'aventure principale à des Friendships pour achever nos adversaires de façon hilarante. Mais ce qui retiendra surtout l'attention de la communauté, ce sont bien les trois personnages rejoignant le roster.

Le premier d'entre eux, redevenant enfin jouable après des années, n'est autre que Fujin. Nous avions déjà pu le voir à l'œuvre avec ses camarades, mais vous reprendrez bien une bande-annonce lui étant dédiée, non ? Et si vous découvrez ce personnage, son background est résumé ici en quelques lignes.

Fujin, dieu du vent, sert les Dieux Anciens aux côtés de son frère Raiden, en tant que protecteur du Royaume Terre. Jouable pour la première fois dans Mortal Kombat 4, il entend promouvoir la bonté et l'héroïsme pour vaincre la haine et la tyrannie, et combat pour assurer l'avenir du Royaume Terre. Fujin l'immortel se sert de son épée et de son arbalète en combat et libère ses pouvoirs divins via diverses attaques en manipulant le vent pour contrôler ses armes, ses déplacements et même ses adversaires.