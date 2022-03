MotoGP 22 : du gameplay à deux joueurs dévoilé

La saison 2022 de MotoGP a débuté au début du mois, avec une victoire d'Enea Bastianini au Grand Prix du Qatar, et Milestone s'apprête quant à lui à lancer dans quelques semaines MotoGP 22, nouveau jeu de course sous licence officielle et sur des deux roues. Après une bande-annonce, place à du gameplay :

Cette première vidéo de gameplay de MotoGP 22 permet de découvrir les nouveautés de cet opus, notamment le mode multijoueur en écran partagé, pour affronter des amis sur la piste confortablement sur un canapé. Et comme en vrai, c'est ici Quartararo qui termine devant Bagnaia. Les développeurs précisent tout de même que ce mode ne sera pas présent sur Nintendo Switch, dommage. Du côté des autres améliorations, voici un résumé :

De nouvelles animations faciales, des personnages 3D et des fosses améliorées ; un système de réglage de la hauteur afin d'ajuster manuellement le mécanisme de verrouillage du RHD et contrôler la compression des suspensions de la moto ; des surfaces de circuits retravaillées ; un système de suspension mis à jour pour profiter de meilleures sensations ; une déformation des pneus plus réaliste... le tout pour offrir l'expérience la plus réaliste possible.

La date de sortie de MotoGP 22 est fixée au 21 avril 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Vous pouvez déjà précommander le jeu en D1 Edition à 74,99 € sur Amazon.