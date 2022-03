MotoGP 22 : retour vers le passé avec le trailer du mode NINE Saison 2009, véritable documentaire interactif

Les documentaires qui suivent des saisons de sport automobile ont la côte en ce moment, que ce soit avec Formula 1 : Pilotes de leur destin sur Netflix ou MotoGP Unlimited sur Amazon Prime Video. Milestone a visiblement envie de s'en inspirer pour renouveler le contenu de sa série de jeux de deux roues dans MotoGP 22.

Il inclura entre autres un mode NINE Saison 2009, entre images d'archive, anecdotes et interviews, et surtout missions jouables. L'histoire nous fera traverser les 17 Grand Prix divisés en plusieurs chapitres, en nous permettant d'incarner l'ensemble des écuries et pilotes de l'époque, dont Rossi, Pedrosa, Lorenzo, Stoner, sur les circuits de la saison. Il y aura un total de 39 défis à compléter, nous demandant de défendre face à un rival, atteindre une certaine position lors d'une course ou engager un face-à-face avec un pilote agressif, pour reproduire les évènements marquants de cette saison qui l'était tout autant.

Ce véritable documentaire interactif avec plus d'une heure d'images a été réalisé par Mark Neale, connu pour Faster, Faster & Faster et Fastest and Hitting The Apex. Tout le contenu du mode sera sinon disponible dans les traditionnels Grand Prix et Championnat, y compris les casques et livrées spéciales à débloquer au fil de la complétion des objectifs.

« NINE s'est formé un peu de la même façon que s'est déroulée la saison 2009 de la MotoGP. Aux premiers abords personne ne savait réellement comment cela allait tourner, pour au final devenir quelque chose d'incroyable. Le réaliser a été une formidable expérience et je pense que le jouer le sera également », a déclaré Mark Neale.

Toutes les promesses du mode Nine Saison 2009 sont présentées dans la bande-annonce ci-dessus. La date de sortie de MotoGP 22, c'est sinon toujours pour le 21 avril 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam, et vous pouvez précommander votre édition Day One à partir de 56,99 € sur Amazon.fr.

