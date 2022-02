MotoGP 22 : le jeu de course annuel dévoilé et daté en vidéo

Milestone carbure toujours autant, le studio va prochainement lancer Monster Energy Supercross: The Official Video Game 5, mais il dévoile aujourd'hui MotoGP 22, autre jeu de course avec des deux-roues sous licence officielle, qui promet pas mal de petites nouveautés pour les fans qui veulent virtuellement imiter Fabio Quartararo.

MotoGP 22 inclura ainsi le mode (NINE) Saison 2009 pour revivre les anciennes saisons de l'histoire de la MotoGP, avec un documentaire narré par Mark Neale comprenant 50 minutes d'images originales tirées de la saison 2009. En plus de cela, il sera possible de participer à des défis en incarnant les pilotes de l'époque comme Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Casey Stoner et Jorge Lorenzo. MotoGP 22 proposera également un tutoriel amélioré et le mode MotoGP Academy pour découvrir les bases du gameplay et s'améliorer en piste. Un système de difficulté adaptatif sera là pour afficher des messages d'aide à l'écran afin d'orienter les joueurs dans les options de difficulté en fonction de leurs performances. Bien évidemment, la saison 2022 sera au cœur du jeu avec 120 pilotes et 20 circuits officiels, sans oublier un mode Carrière permettant de créer son équipe ou de rejoindre une écurie existante avec des options de gestion et de personnalisation. Enfin, voici quelques points clés du jeu :

Un niveau de réalisme jamais vu auparavant avec de nouvelles animations faciales, mais aussi des personnages 3D et des fosses retravaillées.

Le système de réglage de la hauteur : les joueurs pourront ajuster manuellement le mécanisme de verrouillage du RHD et contrôler la compression des suspensions de la moto.

Des circuits améliorés, notamment leur surface, afin d'avoir une meilleure utilisation du véhicule.

Un système de suspension retravaillé.

La température des freins et des pneus est désormais impactée par le sillage des joueurs et de l'IA.

La déformation des pneus est beaucoup plus réaliste.

La date de sortie de MotoGP 22 est fixée au 21 avril 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Le titre inclura un mode deux joueurs en local et du multijoueur en ligne, sauf sur la console de Nintendo. Enfin, sur PlayStation, la mise à niveau sera gratuite, et sur Xbox, le jeu sera compatible Smart Delivery. Vous pouvez retrouver MotoGP 21 à 44,99 € chez Gamesplanet.