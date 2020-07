MSI : le président directeur général de la marque est mort suite à une chute de sept étages

Le président de MSI, Sheng-Chang Chiang, est décédé à l'âge de 56 ans. La presse taïwanaise rapporte que le PDG aurait chuté d'un immeuble, causant des lésions à la tête ayant entraîné sa mort. Un tweet de MSI France , qui reprend les déclarations du siège de MSI à la presse locale taïwanaise, parle de « décès suite à des problèmes de santé personnels », ce qui peut laisser penser que monsieur Chiang aurait pu se suicider pour mettre un terme à une maladie grave. Comme les circonstances derrière cette chute restent mystérieuses, une enquête a été ouverte afin d'essayer d'en déterminer les causes.

L'homme était entré dans l'entreprise en 2001 et avait pris la tête de MSI en janvier 2019. Il avait commencé au service recherche et développement pour être nommé, en 2015, responsable du département « produits » de la marque. D'après un communiqué de MSI, il était « respecté et admiré par ses collègues » et a « contribué de manière exceptionnelle à la réussite de la marque ».

« Nous sommes tous profondément attristés par cette nouvelle et nous pleurons la perte de M. Chiang. Il manquera énormément à toute l'équipe » a déclaré un représentant de MSI (Taïwan).

Après cette tragique chute, l'entreprise a pris des mesures d'urgence de prise en charge des collaborateurs choqués et tous les services fonctionnent normalement.