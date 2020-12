MXGP 2020 se lance en vidéo, sauf sur PS5

Milestone avait dévoilé MXGP 2020 en septembre dernier, un nouveau jeu de course sous licence officielle du Championnat du monde de Motocross FIM. Le titre devait arriver le 10 décembre dernier, il a pris un peu de retard, mais si vous comptez opter pour la version PS5, il faudra encore attendre.

Eh oui, MXGP 2020 n'est pour l'instant disponible qu'en version dématérialisée sur PC via Steam, PlayStation 4 et Xbox One, la date de sortie de la version PlayStation 5 est fixée au 14 janvier 2021 et seule celle-ci aura droit à son édition physique. Aucune version Xbox Series X et S en vue, mais sur PS5, les joueurs auront droit à des fonctionnalités exclusives :

Résolution dynamique jusqu'en 4K pour plus de détails et d'immersion ;

60 images par seconde pour une expérience motocross plus fluide ;

Support de la manette PS5 DualSense avec retour haptique et utilisation des gâchettes adaptatives pour donner aux joueurs la sensation de piloter une vraie moto dans la boue ;

Support du chargement ultra-rapide pour démarrer le jeu avec des temps de chargement réduits ;

Augmentation du nombre de motos par course, jusqu'à 20 joueurs en ligne.

