MXGP 2020 prend déjà du retard, surtout sur PS5

Le mois dernier, Milestone dévoilait MXGP 2020, nouveau jeu de course de motocross sous licence officielle qui était attendu le 10 décembre prochain sur PC, PlayStation 5, PS4 et Xbox One, mais pas sur Xbox Series X ou S, pour des raisons inconnues. Malheureusement, le titre vient d'être repoussé.

Milestone explique dans un communiqué que, « en raison de la situation unique à laquelle nous sommes tous confrontés, il y a quelques changements dans le plan de sortie du produit qui nous permettront d'offrir la meilleure expérience de jeu à notre communauté sur toutes les plateformes ». Désormais, la date de sortie de MXGP 2020 est fixée au 16 décembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, il faudra attendre jusqu'au 14 janvier 2021 pour retrouver le titre sur PS5. Et toujours de version Xbox Series X et S à l'horizon... Pour vous consoler, vous pouvez découvrir une bande-annonce de gameplay juste au-dessus.

Pour rappel, seule la version PlayStation 5 aura droit à son édition physique, vous pouvez la précommander contre 69,99 € sur Amazon.fr.