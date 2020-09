MXGP 2020 annoncé en vidéo, avec une version PS5 améliorée

Comme chaque année, Milestone sort un nouveau jeu de course avec des motos dans sa franchise MXGP, mais ce prochain épisode sera un peu spécial, car il sortira sur next-gen. Ou du moins sur une seule plateforme, car les consoles prochaine génération de Microsoft semblent punies.

Eh oui, MXGP 2020 est attendu sur PlayStation 5, PS4, Xbox One et PC, les Xbox Series X et S manquent à l'appel pour une étrange raison. Quoi qu'il en soit, ce prochain opus proposera 68 pilotes de MXGP et MX2 ainsi que 19 circuits, les joueurs pourront rejoindre une équipe officielle ou en créer une, s'amuser avec un éditeur de circuits (et modifier des terrains existants avec le mode Heightmaps), jouer en multijoueur jusqu'à quatre joueurs, retrouver le mode Playground et tester son talent dans un décor inédit norvégien, se lancer dans le mode Waypoint en plaçant soi-même des points de contrôle et utiliser le mode Race Director pour créer des tournois en ligne. Côté personnalisation du pilote, les joueurs auront accès à plus de 10 000 objets et 100 marques officielles, avec également des pièces de motos pour améliorer les performances.

MXGP 2020 sera donc exclusif à la PlayStation 5 sur next-gen, et cette version aura droit à quelques améliorations, que voici :

Résolution dynamique jusqu'en 4K pour plus de détails et d'immersion ;

60 images par seconde pour une expérience motocross plus fluide ;

Support de la manette PS5 DualSense avec retour haptique et utilisation des gâchettes adaptatives pour donner aux joueurs la sensation de piloter une vraie moto dans la boue ;

Support du chargement ultra-rapide pour démarrer le jeu avec des temps de chargement réduits ;

Augmentation du nombre de motos par course, jusqu'à 20 joueurs en ligne ;

Mise à niveau gratuite depuis la version PS4 jusqu'au 31 mars 2021.

La date de sortie de MXGP 2020 est fixée au 10 décembre 2020 sur PC (Steam), PS4, PS5 et Xbox One en dématérialisée, seule la version PS5 ayant droit à sa boîte, à la même date. Il est d'ailleurs déjà disponible en précommande à 69,99 € sur Amazon.fr.