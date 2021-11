MXGP 2021 : la bande-annonce de lancement dévoilée

Milestone avait attendu le mois d'octobre pour officialiser MXGP 2021, nouveau jeu de course avec des motos cross sous licence officielle du championnat du monde FIM. Heureusement, l'attente avant la sortie n'a pas été longue, le titre est déjà disponible et vous pouvez retrouver la bande-annonce de lancement juste ici :

MXGP 2021 permet donc de participer virtuellement au championnat officiel de cette année avec plus de 40 pilotes en MXGP et MX2. Les joueurs retrouveront un mode Carrière débutant en MX2 pour se terminer en MXGP, avec « une immersion accrue grâce aux fenêtres de transfert réelles, aux contrats, à l'équipe personnelle, aux défis et aux activités supplémentaires ». Les fans pourront également se lancer sur les circuits d'Ottobiano (Italie), d'Ernée (France), de Leon (Mexique) et d'Agueda (Portugal), en solo comme en multijoueur, découvrir un mode Waypoint amélioré avec des courses sur le Playground et des pistes communautaires à télécharger, un mode multijoueur avec des circuits personnalisés et un éditeur de pistes.

MXGP 2021 est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.