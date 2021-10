MXGP 2021 : un nouvel opus annoncé et daté en vidéo

Milestone est prolifique, il vient de sortir le sympathique Hot Wheels Unleashed en partenariat avec Mattel, mais il n'oublie pas les franchises qui ont fait sa renommée. Le studio dévoile aujourd'hui MXGP 2021, nouveau jeu de course avec des moto-cross toujours sous licence officielle de la FIM.

MXGP 2021 permettra ainsi de retrouver plus de 40 pilotes des catégories PXGP et MX2 sur les circuits officiels du championnat de cette année, avec un mode Carrière pour créer son propre pilote et gravir les échelons, d'abord en MX2 puis en MXGP avec de vrais sponsors, des transferts entre écuries (réelles ou créées par le joueur), des contrats, des défis et de nombreuses autres activités. Un mode multijoueur sera présent, « revu et amélioré », avec des lobbies pour les qualifications, des pistes personnalisées et le mode Waypoint. Milestone met l'accent sur la personnalisation avec un éditeur de pistes et une centaine de marques officielles pour créer ses pilotes et motos. Enfin, MXGP 2021 inclura quatre circuits de légende issus des précédents volets, à savoir celui d'Ottobiano en Italie, d'Ernée en France, de Leon au Mexique et d'Agueda au Portugal, ils seront accessibles en solo comme en multijoueur.

La date de sortie de MXGP 2021 est déjà fixée au 30 novembre 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Vous pouvez sinon retrouver le dernier opus en date à 46,99 € sur Amazon.