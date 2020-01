My Hero One's Justice 2 : du gameplay avec Deku à 100 % face à Overhaul transformé

Ce week-end, les fans de My Hero Academia ont pu se régaler devant l'épisode 13 de la saison 4 de l'anime avec un combat saisissant. Les évènements de cette dernière seront retranscrits dans le jeu My Hero One's Justice 2 et Bandai Namco n'a pas perdu de temps en mettant en ligne une vidéo de ce fameux affrontement un peu modifié, avec tout ce que cela peut comporter comme spoilers.

Nous retrouvons donc le héros de l'aventure, Izuku Midoriya, alias Deku, qui arbore une nouvelle transformation : One For All Full Cowl 100 %. Face à lui, c'est bien évidemment Kai Chisaki qui apparaît, ou Overhaul, ici dans sa « version 2 » après avoir fusionné avec Shin Nemoto. Forcément, il aurait été plus intéressant de voir la fusion géante avec Rikiya Katsukame, mais il faut bien rendre le personnage jouable en toute circonstance. D'ailleurs, pas de trace d'Eri sur le dos de Deku, de quoi faire grincer des dents certains fans. Ces deux combattants pourront d'ailleurs être débloqués prématurément en précommandant votre copie du jeu en plus de Nomu, déjà annoncé en décembre en même temps que l'édition Plus Ultra.

Dans tous les cas, le gameplay a l'air toujours aussi nerveux et il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de poser nos mains sur My Hero One’s Justice 2, dont la sortie est fixée au 13 mars 2020 sur PS4, Xbox One, Switch et PC.