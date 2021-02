My Hero One's Justice 2 : Tetsutetsu fait une entrée fracassante dans son trailer de gameplay, de nouveaux costumes aussi disponibles

Ça ne traîne pas du côté de My Hero One's Justice 2, jeu de baston en arène tiré de la licence My Hero Academia, développé par Byking et édité par Bandai Namco. À peine avons-nous appris l'arrivée de Tetsutetsu Tetsutetsu en DLC qu'il fait déjà son entrée dans le roster. Eh oui, il est de sortie et a droit au passage à sa bande-annonce de gameplay, ici doublée en anglais, attention les oreilles...

S'il vous prend l'envie de combattre avec Real Steel (vous l'avez ?), sachez qu'il est vendu 3,99 € à l'unité comme ses petits camarades Hawks, Mei Hatsune et Itsuka Kendo, tous réunis dans le Season Pass coûtant lui 19,99 €. Par ailleurs, un Villainous Wear Set en profite pour se glisser dans les boutiques en ligne, ajoutant des costumes destinés à Tomura Shigaraki, Dabi, Himiko Toga, Twice, Mr. Compress, Muscular, Kai Chisaki et Kendo Rappa. Quelques visuels permettent de se faire une idée du résultat avant de débourser les 11,99 € demandés.

Et si seul My Hero One's Justice 2 dans son édition standard vous intéresse, il est toujours vendu 49,95 € sur Amazon.