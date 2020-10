My Hero One's Justice 2 : du gameplay et de nombreux visuels pour Itsuka Kendo, la prochaine combattante jouable en DLC

Un peu plus tôt dans le mois, le dernier numéro du V Jump a dévoilé le prochain personnage jouable de My Hero One's Justice 2, qui succèdera donc à Hawks et Mei Hatsume au sein du Season Pass. Il s'agira d'Itsuka Kendō, qui ne fait pas partie de la classe d'Izuku Midoriya, mais de la 1-B, sa rivale.

Ecrasez les vilains avec les mains gigantesques de Itsuka Kendo ! La grande sœur de la classe B débarquera bientôt dans #MyHero One's Justice 2 ???????? pic.twitter.com/npZQooCS7g — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) October 26, 2020

Bandai Namco en fait désormais la promotion avec pour commencer une vidéo de gameplay nous montrer la belle utiliser son Alter Giant Fists lui permettant de coller des roustes en décuplant la taille de ses poings. Pour un jeu de combat, ses techniques au corps à corps faisaient d'elle une excellente candidate, il n'est donc pas étonnant de la voir débarquer. Quand ? Nous n'en savons pour le moment pas plus, mais l'éditeur a également partagé de nombreux visuels à découvrir en page suivante, nous la présentant avec différents costumes, comme pour Mei.

Pour rappel, My Hero One's Justice 2 est disponible depuis le début d'année sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Actuellement, il se trouve à 39,99 € sur Amazon.