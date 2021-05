My Hero One's Justice 2 : Gentle Criminal et La Brava débarquent en DLC, un Season Pass 2 officialisé pour cette année !

Page 1 : Trailer pour Gentle Criminal et La Brave, et annonce du Season Pass 2

Cela faisait bien longtemps que nous n'avions pas entendu parler de My Hero One's Justice 2, à savoir depuis février et la sortie de Tetsutetsu au sein du Season Pass. Plus d'un an après son lancement, survenu alors que la saison 4 de l'anime terminait sa diffusion, nous voyons enfin le bout de cette première vague de personnages en DLC regroupant donc l'ami Real Steal, Hawks, Mei Hatsune et Itsuka Kendo, ainsi que le duo qui vient d'être ajouté.

Eh oui, c'est donc un antagoniste plutôt atypique qui s'invite à la fête, le délirant Gentle Criminal et son Alter Élasticité capable de rendre tout ce qu'il touche élastique, accompagné de sa partenaire vidéaste La Brava. Ils agissent donc de paire et peuvent soit être obtenus en achetant le Season Pass 19,99 € ou bien à l'unité pour 3,99 €. Un Celebration Wear Set permettant de débloquer des skins pour certains membres du roster a aussi fait irruption en boutique par la même occasion, au tarif toujours aussi cher de 11,99 €.

Et si cela aurait pu marquer la fin d'exploitation du jeu de Byking, il n'en sera rien, mais ça ne nous étonne pas tellement puisque Bandai Namco fait cela avec tous ces jeux adaptant des mangas / anime désormais. Ainsi, un Season Pass 2 verra le jour cet été, avec à la clé l'intégration de 5 nouveaux personnages. Bon, avec le potentiel énorme de la saison 5 de My Hero Academia actuellement en cours de diffusion, il y a clairement de quoi le remplir.

Divers visuels des nouveautés sont à voir en page suivante. My Hero One's Justice 2 est quant à lui vendu 30,98 € sur Amazon.