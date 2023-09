Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, confrontation grandiose et gros point sur le contenu dans deux nouvelles vidéos

Dans à peine deux mois, une licence fortement appréciée des joueurs va enfin faire son retour avec un épisode entre nouveautés et best of de ce qu'elle a fait de mieux. Nous parlons bien évidemment de Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, dont les membres de Kara étaient à l'honneur dans le trailer du mois dernier dévoilant sa date de sortie et ses éditions. Cette fois, Bandai Namco et CyberConnect2 reviennent à la charge avec deux vidéos qui ont de quoi rendre impatient de tâter de la bête. La première est un aperçu du Special Story Mode qui nous contera un récit inédit sur fond de Cinquième Grande Guerre Ninja.

Nous y retrouvons Sasuke en prise avec Naruto qui semble comme contrôlé à en croire la couleur de ses yeux, un affrontement qui n'aurait évidemment pas lieu d'être puisqu'ils sont ici adultes. Et compte tenu de la mise en scène faisant apparaître les noms des deux protagonistes, il s'agit sans doute de l'introduction de l'histoire du Special Story Mode, dont les cinématiques devraient nous régaler. Si vous restez sur votre faim lorsque la vidéo s'achève, des visuels inédits montrant du gameplay de la confrontation sont à retrouver en page suivante.

L'autre gros morceau du jour, c'est une bande-annonce dédiée aux systèmes de jeu et qui résume donc son contenu. Pour commencer, il est clairement statué que parmi les plus de 130 personnages jouables, 10 sont inédits. Malheureusement, cela veut dire qu'ils ont déjà tous été annoncés : Ashura et Indra‎ Ōtsutsuki, Naruto Uzumaki (Mode Baryon), Sasuke Uchiha (Soutien de l'ombre), Boruto (Kâma), Kawaki, Jigen, Delta, Boro et Koji Kashin. Pour rappel, un Season Pass en rajoutera cinq de plus après la sortie. Les explications sur le gameplay n'ont rien de neuf, puisque c'est un pur copier coller des précédents jeux. Le seul aspect inédit est le mode de contrôle simplifié déjà annoncé, bien risible tant le jeu n'a pas réelle complexité pour commencer... De la personnalisation, un système de niveau pour les personnages, des coupes en jeu libre, différents types de tournois contre l'ordinateur et les affrontements en ligne sont également présentés.

Mais le plus intéressant, c'est l'introduction du mode Histoire, dont la présentation sera très sommaire. Pas de monde à explorer, mais de simples écrans où s'enchaîneront les cinématiques et affrontements principaux retraçant le récit depuis le début de Naruto (le premier onglet se nomme Genin Training Arc et nous ne voyons que la lutte face à Gaara, donc wait & see). Là encore, cela sent le réchauffé. Une encyclopédie avec divers détails sur les personnages et leurs techniques sera également incluse.

Bande-annonce en anglais

Bande-annonce en japonais

Rappelons également que pour la première fois, le jeu sera doublé en français. Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections est attendu le 17 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon à partir de 59,99 €, mais aussi à la Fnac et chez CDiscount pour le même prix.

