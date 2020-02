Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, la version Switch s'offre une excitante bande-annonce

Après avoir séduit les joueurs sur PS4, Xbox One et PC, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 va voir le jour cette année sur Switch, intégrant d'office l'extension Road to Boruto ainsi que du contenu supplémentaire qui paraîtra sur les autres plateformes en DLC sous le nom de Next Generations.

Nous avions eu droit à des visuels mettant en avant Momoshiki et Kinshiki au mois de décembre, ces personnages du film Boruto de 2015 réintroduits ensuite au sein de la série et du manga, ainsi que tout un tas d'images des 11 costumes Next Generations hier. CyberConnect2 et Bandai Namco mettent à présent en ligne une bande-annonce dédiée à la version Switch qui revient sur le contenu dont les joueurs pourront profiter, à savoir un scénario reprenant la 4e Grande Guerre Ninja et donc les évènements du long-métrage Boruto, des combats frénétiques avec les nombreux personnages inclus, des missions et défis à réaliser à Konoha et à travers le monde dans le mode Aventure et des affrontements sur la Toile, en plus des éléments inédits déjà cités.

La date de sortie de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 sur la console de Nintendo est fixée au 24 avril 2020 en Occident et la veille au Japon, de même que le contenu du DLC Next Generations sur les autres plateformes.

