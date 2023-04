Naruto to Boruto: Shinobi Striker, un Hokage de retour plus fort que jamais pour le DLC 34, le premier du Season Pass 6

Quand Bandai Namco Games en aura-t-il fini avec Naruto to Boruto: Shinobi Striker ? Peut-être cette année, après la sortie de Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, prévue pour 2023, et encore. Après 5 ans d'existence et 33 DLC, le dernier en date étant Isshiki Otsutsuki, l'éditeur avait commencé à teaser une Saison 6 incluant à priori Kaguya Ōtsutsuki.

Mais ce n'est pas ce personnage ancien qui est confirmé pour le DLC #34. Il s'agira plutôt de Minato Namikaze (Réincarnation des Âmes), une nouvelle forme du père du héros. Le combattant sera comme toujours gratuit (et vous pouvez en apprendre plus sur ses Ninjutsu et sa technique secrète ci-dessous), tandis qu'une extension payante permettra d'obtenir ses coups et attributs esthétiques pour notre avatar personnalisable.

Minato Namikaze (Réincarnation des Âmes) débarque dans le DLC #34 ! Définissez Minato Namikaze (Réincarnation des Âmes) comme votre maître et accumulez des points d'entraînement pour débloquer le Ninjutsu de type défense et des costumes pour votre ninja personnalisé ! Récompenses d'entraînement Minato Namikaze (Réincarnation des Âmes) [Rang 1] Maître Ninja débloqué

[Rang 2] Ninjutsu : Hiraishin : Jiku Shippu Senkô Zeroshiki

[Rang 3] Costume : Style Minato version genin (unisexe)

[Rang 4] Ninjutsu : Hiraishin - Dôrai

[Rang 5] Technique Secrète : Hiraishin : Jiku Shippu Senkô Rennodan Zeroshiki

[Rang 6] Sceau d'amélioration de shinobi

[Rang 7] Coiffure : Kushina (mission)

[Rang 8] Outil Ninja : Kunaï Hiraishin

[Rang 9] Sceau d'amélioration de shinobi

[Rang 10] Titre honoraire - Éclair Jaune Apprenez de nouveaux Ninjutsu et une technique secrète de Minato Namikaze (Réincarnation des Âmes) ! Ninjutsu #1 : « Hiraishin : Jiku Shippu Senkô Zeroshiki » Attaque surprise basée sur la technique du Hiraishin ! Le joueur lance un kunai marqué sur une cible, et s’il la touche, il déclenche un combo dans la zone autour de son ennemi ! Ninjutsu #2 : « Hiraishin - Dôrai » Une technique qui utilise le Ninjutsu de transport pour créer une barrière autour de soi ! Cette barrière permet de se protéger des projectiles ennemis qui ne peuvent pas la traverser pendant un certain temps ! De plus, les alliés à l’intérieur de la barrière bénéficient d’une défense et d’une puissance d’attaque à courte portée accrues ! Technique Secrète : « Hiraishin : Jiku Shippu Senkô Rennodan Zeroshiki » Une attaque combinant la technique du multi clonage et celle du Hiraishin ! Le joueur lance un kunaï marqué sur une cible, et s’il la touche, il se déplace instantanément vers l’emplacement de l’ennemi et l’attaque avec un Rasengan !





Minato Namikaze (Réincarnation des Âmes) n'a pas encore de date de sortie, mais il aura droit à sa bande-annonce le 21 avril : d'autres personnages du Season Pass 6 pourraient être confirmés à cette occasion. Naruto to Boruto: Shinobi Striker est disponible de 21,38 € sur Amazon.fr.