Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Isshiki Otsutsuki passe à l'action dans son trailer de lancement, une Saison 6 déjà teasée

Au printemps dernier, Bandai Namco annonçait rempiler pour une Saison 5 de contenu à destination de Naruto to Boruto: Shinobi Striker et a depuis délivré Madara Uchiha (Six Chemins), Temari, Konohamaru Sarutobi adulte et Naruto (Mode Baryon). Il ne restait plus qu'un personnage pour venir compléter le programme promis, à savoir Isshiki Ōtsutsuki, qui a eu droit à quelques visuels le mois dernier. Eh bien, il vient d'être ajouté en cette fin de semaine, avec forcément la diffusion d'une bande-annonce pour l'occasion.

Nous y découvrons donc Isshiki en action, lui qui est doublé par nul autre que Kenjirō Tsuda (Seto Kaiba si nous ne devons choisir qu'un de ses personnages). Sukunahikona, l'utilisation du Karma et sa technique secrète Hijutsu: Daikokuten (Vast Dark Heavens en anglais) faisant pleuvoir des cubes figurent à sa palette de coups, que notre avatar peut donc obtenir en ayant acheté le DLC correspondant, inclus dans le Season Pass 5. En termes d'accessoires, nous retrouvons la tenue d'Isshiki, les bâtons de chakra de Sukunahikona en guise d'arme, un titre reprenant le nom de son organisation Kara, ainsi que les piercings et tatouages de Jigen.

Et, non, ce n'est pas terminé pour Naruto to Boruto: Shinobi Striker, car un teaser en fin de vidéo vient nous dire que le combat continue en nous montrant des visuels de l'anime Naruto Shippuden durant la 4e Grande Guerre Shinobi, dont le fruit de chakra de l'arbre divin. Une Saison 6 est donc en route et devrait inclure Kaguya Ōtsutsuki.

Si le jeu ne figure pas encore dans votre ludothèque, il est vendu à partir de 21,38 € sur Amazon.

