Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Ino Yamanaka est de sortie, pile à temps pour les fêtes

Alors que Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 est de retour sur la scène médiatique avec son DLC et une version Switch, c'est bien le dernier jeu en date de la licence sur consoles et PC qui fait rapidement parler de lui cette semaine, Naruto to Boruto: Shinobi Striker.

Comme chaque mois, un personnage est ajouté gratuitement au roster du jeu. Après Sasuke dans sa version adulte tel qu'il apparaît dans Boruto, c'est comme prévu Ino Yamanaka qui va faire son entrée dès aujourd'hui via une petite mise à jour. Oui, elle n'était pas incluse de base, nous en sommes là... Une courte bande-annonce la montrant en action a donc été diffusée avec quelques images, rien de bien surprenant. Le Master Character Training Pack qui permettra d'utiliser ses techniques et arborer son apparence vestimentaire et sa coiffure avec notre avatar sera lui mis en vente dès demain au tarif habituel de 3,99 €.

Trois autres personnages seront ajoutés au premier trimestre 2020 dans Naruto to Boruto: Shinobi Striker, sans doute avant que Bandai Namco passe définitivement à autre chose.