NASCAR Heat 5 : première vidéo de gameplay, un point sur la Gold Edition et la date de sortie

Il y a quelques semaines, 704Games Company et Motorsport Games ont annoncé NASCAR Heat 5, nouveau jeu de course sous licence officiel qui nous emmènera évidemment aux quatre coins des États-Unis sur des circuits ovales. Le titre a eu droit à cette semaine à une première bande-annonce de gameplay, à admirer ci-dessous :

NASCAR Heat 5 inclura donc les écuries, pilotes et voitures des trois NASCAR National Series, mais aussi du Xtreme Dirt Tour, avec au total 39 circuits. Les joueurs pourront retrouver un mode Carrière, ainsi que des Courses rapides et un mode Session de test permettant de s'entraîner seul sur la piste pour effectuer les réglages de la voiture, sans oublier du multijoueur en ligne ou en local. Les studios ont déjà lancé les précommandes sur PC et Xbox One de leur jeu de course, offrant un Career Booster, 125 000 $ in-game et des peintures Sunoco en bonus. Les joueurs peuvent également opter pour une Gold Edition mettant à l'honneur Tony Stewart, avec le célèbre pilote en tant que spotter, un contrat exclusif avec l'écurie Stewart-Haas Racing dans le mode Carrière, des peintures rappelant les couleurs des voitures du triple vainqueur en NASCAR Cup Series, de l'argent supplémentaire in-game et le Season Pass, qui inclura quatre DLC.

La date de sortie de NASCAR Heat 5 est fixée au 10 juillet sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais les joueurs optant pour la Gold Edition pourront y jouer en avance. Le titre est déjà disponible en précommande sur PC, via Steam, ou sur Xbox One via le Microsoft Store, il faudra patienter avant de retrouver le titre sur le PlayStation Store.