NBA 2K21 : démo PS4, Xbox One, et Switch, et un point sur les commandes Pro, chaud devant !

Avis aux amoureux de basket-ball, 2K annonce une bonne nouvelle pour les joueurs qui attendent avec hâte NBA 2K21, la venue d'une version d'essai sur PlayStation 4, Xbox One, mais aussi Switch, très prochainement. Avant toute chose, et pour rappel, nous avions jeté un œil sur la tracklist du jeu, il y a de quoi régaler vos esgourdes. Pour en revenir à nos moutons, l’éditeur précise que le studio Visual Concepts s'est donné corps et âme pour proposer une expérience uniquement, que ce soit sur next ou current-gen.

Il stipule :

L'année a été bien remplie pour nous, chez Visual Concepts. Nous avons travaillé dur pour pouvoir vous offrir une expérience incroyable sur les consoles de génération actuelle, tout comme sur la nouvelle génération. Nous sommes impatients de vous révéler toutes les extraordinaires avancées et la nouvelle technologie que nous avons pu apporter au basket 2K grâce à la puissance des systèmes nouvelle génération. Mais pour l'instant, jetons un coup d'œil à toutes les améliorations de gameplay qui vous attendront dans la version pour la génération actuelle de NBA 2K21. Et en plus, vous aurez l’occasion de voir à quoi ressemble le jeu par vous-même quand nous lancerons la démo de NBA 2K21 le 24 août sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch !

Conne vous venez de le lire, la démo sera donc disponible le 24 août prochain ! En outre, parlons peu, parlons bien, un point a été fait sur le nouveau système de commandes Pro. Quoi de neuf dans les parages ?

Le système de commandes Pro est un incontournable du basket 2K depuis plusieurs années maintenant, et n'a presque pas changé depuis sa première apparition. Dans NBA 2K21, nous avons décidé de donner un petit coup de neuf au jeu au niveau offensif. Dans les jeux précédents, vous pouviez maintenir le système de commandes Pro dans n'importe quelle direction pour effectuer un tir en suspension. Cela limitait l'utilisation du stick droit pour dribbler. Cette année, nous avons donc apporté quelques modifications significatives au fonctionnement du système de commandes Pro. En bref :

Maintenir le stick droit vers le bas = tir en suspension ;

Maintenir le stick droit vers la gauche ou la droite = dribbles de dégagement ;

Maintenir le stick droit vers le haut = sizeups personnalisés ;

Appuyer sur le stick droit = dribbles 1 contre 1 rapides ;

Appuyer sur le stick droit tout en maintenant la touche de sprint = dribbles de momentum rapides.

Grâce à ces modifications, nous avons pu élargir l'arsenal de dribbles tout en vous donnant accès à plus de mouvements avec une configuration plus intuitive. Après une ou deux parties, ça deviendra naturel et vous réussirez vos dribbles croisés en un rien de temps ! En plus des modifications apportées aux commandes, les mouvements ont également été restructurés de manière à être plus réactifs et faciles à enchaîner. Les mouvements Street sont désormais accessibles en appuyant sur la gâchette gauche, ce qui vous évitera de les déclencher accidentellement lorsque vous éliminez des défenseurs.

Nous avons aussi ajouté quelques sizeups spéciaux, tels que le dribble autour de la jambe de Harden, une nouvelle version de la danse de Kobe et la fameuse feinte de crossover de Durant. Une autre légende de la NBA, Nate Robinson, est venue participer à la capture de mouvements cette année. Il nous a offert quelques mouvements uniques que vous découvrirez cet automne. Vous pouvez également effectuer des dribbles sizeups en maintenant le système de commandes Pro vers le haut et en utilisant le stick gauche pour bouger dans n'importe quelle direction. Au total, vous pouvez choisir entre 14 sizeups Street et 36 sizeups NBA uniques. En prenant en compte tous les packs de sizeups 1 contre 1, ainsi que tous les dribbles de dégagement personnalisables, vous pouvez effectuer toutes sortes de combos dans NBA 2K21.