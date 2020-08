NBA 2K21 : une tracklist résolument hip-hop à écouter dès maintenant

NBA 2K21 ne nous a pas encore fait l'étalage de ses nouveautés en termes de contenu. Pourtant, nous connaissons déjà tout de ses modalités commerciales, de sa sortie sur la génération actuelle à ses offres d'upgrade vers la next-gen. Ce n'est toujours pas son gameplay qui fait l'actualité cette semaine, mais sa bande-son, dont une première partie vient d'être confirmée.

52 titres pourront être écoutés au lancement, et 48 d'entre eux ont déjà été confirmés, avec forcément un très fort accent mis sur le hip-hop, le rap et la pop urbaine.

"Blinding Lights" - The Weeknd

"WHATS POPPIN" - Jack Harlow

"God's Eyes" - Roddy Ricch

"Let Me Know" (I Wonder Why Freestyle)" - Juice WRLD

"No Threat" - Anonymuz, Denzel Curry

"Sum 2 Prove" - Lil Baby

"Bronze" - Stormzy

"GATTI" - JACKBOYS, Pop Smoke & Travis Scott

"Go Stupid" - Polo G, Stunna 4 Vegas, NLE Choppa and Mike WiLL Made-It

"Value" - A$AP Ferg

"Venom" - Little Simz

"Bad Decisions" - The Strokes

"Dior" - Pop Smoke

"Ruthless (feat. Jay Critch) - Lil Tjay and Jay Critch

"Fight for Your Right" - J Hus

"CROWN" - CHIKA

"Season Ticket Holder (feat. D. Wade, Raphael Saadiq and UD)" - Rick Ross, D. Wade, Raphael Saadiq and UD

"Red Eye" - Young Boy Never Broke Again

"My Block" - Che Lingo

"Broke in a Minute" - Tory Lanez

"Evisu" - Lauren Declasse

"BREATHIN' (feat. P Money)" - Ocean Wisdom and P. Money

"Dream the Dare" - Pure Bathing Culture

"SWISH" - Chris Patrick

"Cameras" - Jay Critch, Nick Mira and jetsonmade

"Routine (feat. Rick Ross and Meek Mill)" - Wale, Meek Mill and Rick Ross

"Balling" - Cardi B, Simba.Got.It

"SAME TEAM" - Jerreau

"Don't I?" - Tarik

"I Want All the Bags" - Red Cafe

"Cold" - Boy in Space and unheard

"Racks" - Abderly

"Any Other Way" - Stix

"$ and Problems" - Samwyse

"Balmain Belt" - Chaz Marcus

"THEYKNO FREESTYLE" - Rae Khalil

"How It Is" - Malz Monday

"Alarm" - ELO

"3 Pointer" - Sage English

"Game Time" - Black$tar and Tyson Meshaq

"Work" - Irie Da Brat

"Photograph" - ill Nicky, Jared Anthony BangerOfheDay and Cheeba Hawk

"BALL" - Zebbo

"Wave" - Avidince

"A Dub" - Ro$$ Mac

"Mayday" - Jared Anthony

"Hoop Dreams" - Fight Gang DraE and Glenn

"The Next" - Kap Peezy

Si vous voulez écouter ces morceaux facilement, une playlist Spotify a été mise en ligne, et vous pouvez la retrouver à cette adresse. La tracklist ne s'arrêtera pas à cette cinquantaine de musiques, car comme pour NBA 2K20, 2K Games la fera évoluer et grossir au fil de l'année et des partenariats. D'ailleurs, dans le lot, il y aura une chanson signée Damian Lillard, le meneur des Portland Trail Blazers présent sur la jaquette PS4 et Xbox One qui est aussi chanteur à ses heures perdues.

La date de sortie de NBA 2K21, c'est pour le 4 septembre sur PC, Switch, PS4 et Xbox One, en édition standard ou Mamba Forever à 99,99 €, cette dernière donnant accès aux versions PS5 et Xbox Series X le moment venu.