NEO NPCs : Ubisoft présente les PNJ du futur, créés avec l'IA

NVIDIA veut changer la façon de développer un jeu vidéo en des outils pour les studios, basés sur l'intelligence artificielle. Après l'Avatar Cloud Engine, le constructeur de cartes graphiques met en avant, à l'occasion de la GDC 2024, les NEO NPCs conçus par Ubisoft, où « l'avenir des personnages non joueurs (PNJ), du gameplay interactif et de la narration émergente ».

Concrètement, une équipe d'Ubisoft Paris a développé un système pour créer des PNJ dynamiques grâce à des technologies d'IA génératives, des personnages non joueurs qui pourront interagir de manière réaliste et en temps réel avec le joueur, l'environnement et les autres PNJ, « ouvrant ainsi de nouvelles possibilités de narration dynamique et émergente ». Ubisoft s'est basé sur les technologies de GenAI, NVIDIA et Inworld AI pour construire la base de connaissances et un style de conversation unique à chaque PNJ, tandis que les animations faciales seront gérées par NVIDIA Audio2Face, incluse dans l'Avatar Cloud Engine. Guillemette Picard, SVP de la technologie de production d'Ubisoft, commente :

L'IA générative permettra aux joueurs de vivre des expériences encore inimaginables, avec des mondes plus intelligents, des personnages nuancés et des récits émergents et adaptatifs. En nous associant à NVIDIA pour notre prototype de PNJ NEO, la solution Audio2Face de NVIDIA nous a aidé à créer une immersion plus profonde grâce à des animations faciales en temps réel pour des conversations de PNJ vraiment improvisées.

John Spitzer, vice-président des technologies de développement et de performance chez NVIDIA, rajoute :

L'IA est un outil puissant qui peut grandement améliorer l'expérience des joueurs en rendant les jeux plus dynamiques, immersifs et uniques. Nous sommes ravis de nous associer à Ubisoft pour exploiter NVIDIA ACE dans l'avancement des personnages numériques.

Si Ubisoft compte bien proposer des expériences inédites aux joueurs, ces derniers ont encore une fois très mal accueilli la nouvelle, l'IA est très critiquée dans l'industrie du jeu vidéo, les éditeurs préférant utiliser ces technologies, certes novatrices et impressionnantes, plutôt que de recruter de jeunes scénaristes, nombreux sont ceux qui ont commencé leur carrière en écrivant de petites lignes de dialogues pour des PNJ. Les joueurs ne manquent pas également de se moquer d'Ubisoft, souvent accusé de créer des jeux AAA sans âme, l'utilisation d'IA ne va pas arranger les choses...

Pour l'instant, aucun jeu d'Ubisoft utilisant ces NEO PNJs n'a été annoncé, il faudra être patient.