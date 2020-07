Ubisoft Forward : l'éditeur fait monter la sauce avec une vidéo teaser entre passé et futur

Même si l'ambiance n'est pas spécialement au beau fixe du côté d'Ubisoft, en raison de graves accusations concernant certains de ses employés hauts placés, il va quand même devoir aller de l'avant avec son évènement justement nommé Ubisoft Forward, prévu la semaine prochaine. Pour chauffer un peu les joueurs l'éditeur a donc mis en ligne une vidéo teaser où plusieurs jeux sont visibles, reconnaissables aisément.

Le passé et le futur s'entremêlent ainsi durant quelques secondes alors que les environnements modernes et urbains de Watch Dogs Legion, se déroulant pour rappel dans un Londres dystopique, côtoient la nature et l'univers brutal de l'époque des Vikings d'Assassin's Creed Valhalla (disponible en précommande sur Xbox One sur Amazon à 53,99 €). Le Battle Royale Hyper Scape est lui aussi visible rapidement. À priori, rien d'autre à l'horizon, sauf si certains environnements naturels appartiennent à l'attendu Far Cry 6.

Des titres comme Roller Champions et celui qui se fait encore appeler Gods & Monsters donneront sans doute de leurs nouvelles, mais qu'en sera-t-il du mystérieux Rainbow Six Quarantine et du tant attendu Beyond Good and Evil 2 ? Espérons tout de même qu'Ubisoft aura quelques surprises à nous présenter pour la next-gen. L'Ubisoft Forward aura lieu le dimanche 12 juillet à 21h00.