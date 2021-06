NEO: The World Ends With You, de nouveaux Reapers de Shinjuku et mécaniques de jeu présentés avec le plein de visuels

Il ne reste désormais plus qu'un mois avant de pouvoir découvrir NEO: The World Ends With You, une suite à l'Action-RPG de Square Enix qui nous mettra aux commandes d'une nouvelle bande de personnages déjà présentés et en fera revenir d'autres, bien appréciés des fans. Nous avions pu découvrir en mai dernier sa cinématique d'introduction, posant bien l'ambiance. Cette fois, l'éditeur partage de nouveaux détails au sujet des Reapers de Shinjuku en introduisant quatre membres de l'organisation, ainsi que plusieurs mécaniques de jeu et le système de combat. D'autres informations avaient été communiquées en mai concernant les autres équipes et les boutiques, principalement, qui sont aussi à retrouver au fil de l'article.

Pour commencer, voici les descriptions des Reapers fournies par l'éditeur, ces derniers ayant quitté leur foyer trois ans avant les évènements du jeu suite à sa destruction, venant alors s'installer à Shibuya.

Ayano (doublée par Erin Yvette en anglais et Ayane Sakura en japonais) « Quelle désagréable surprise. Te voilà de retour avec tes renseignements mal acquis » Une des Reapers en charge du Jeu des Reapers. Appartenant à l'élite des Reapers, Ayano est extrêmement capable et jouit de la confiance implicite de son chef, Shiba. Elle se montre froide et impitoyable envers les autres, à l'exception de Shoka, une Reaper à laquelle elle voue une adoration qui frise l'obsession. Kubo (Xander Mobus en anglais et Taisuke Nakano en japonais) « Alors battez-vous comme si votre vie en dépendait. Façon de parler, puisque vous êtes déjà morts... Hon hon » Un des Reapers en charge du Jeu des Reapers. Ses responsabilités englobent aussi bien l'ensemble que le détail du Jeu : il surveille les Joueurs individuellement et arbitre les situations dans lesquelles un Joueur doit perdre. Malgré ses devoirs, il arrive à trouver le temps de discuter avec Rindo et compagnie... Ses paroles dégoulinantes de condescendance lui valent beaucoup d'inimitiés. D'ailleurs, la seule personne qu'il respecte est son chef, Shiba. Kaie (Josey Montana McCoy en anglais et Shōya Chiba en japonais) « Veuillez m'excuser, je ne peux plus faire de prédictions pour l'instant. :( » Un des Reapers qui gère une boutique de voyance sur Spain Hill tout en s'occupant

du système informatique du Jeu. Inexpressif et apparemment sans voix, il communique uniquement par message. Cependant, il s'avère extrêmement bavard à l'écrit, et ses messages dévoilent une facette joyeuse et attentionnée de sa personnalité. Hishima (James Austin Kerr en anglais et Shunsuke Takeuchi en japonais) « Je serais mortifié si l'on me prenait à respecter un protocole obsolète. » Un des Reapers qui ne s'occupe que rarement du déroulement du Jeu, prétendant qu'il n'a pas le coeur à cela. Malgré son apparence d'intellectuel, il s'avère à la fois sarcastique et obstiné lorsqu'il ouvre la bouche. Ce Reaper pas comme les autres est enveloppé de mystère, et même ses camarades ne sauraient pas dire s'il a un objectif caché.

Au cours du Jeu des Reapers, durant sept jours et se déroulant dans la dimension alternative appelée Underworld, ces derniers nous donneront des missions tout au long du jeu, rapportant des points, tandis que les Reapers de Shibuya nous surveilleront. Ces objectifs varieront suivant le jour, demandant par exemple de résoudre un mystère, d'affronter des boss Échos (Noise en anglais) ou de participer à une guerre de territoire face à d'autres équipes nécessitant de mettre KO ses membres ou de supprimer tous les Échos de couleur orange. Celle qui aura le plus de points au final verra son vœu exaucé, du moins c'est ce qui est dit, tandis que la dernière sera effacée...

Et en parlant d'équipes adverses, en voici quelques-unes avec leurs membres éminents :

Ruinbringers - Connue comme « l'équipe la plus forte », tout le reste à leur sujet est entouré de mystère. Susukichi (doublé par Max Udell en anglais et Natsuki Hanae en japonais) « Vous, les enfants, vous devez être les débutants ! Oooh, de la bleusaille, n'est-ce pas ? » Un joueur du Jeu des Reapers et un membre des Ruinbringers. Alors que son physique impressionnant dégage un air intimidant, Susukichi est en fait un peu bavard, divaguant avec sa voix étonnamment haute. Comme les disques dans le bien-aimé Reversi, il voit le monde en noir et blanc. Tsugumi (doublée par Ciara Riley Wilson en anglais et Yuka Ozaki en japonais) « Je ne peux pas perdre... Je dois me battre. » Une joueuse du Jeu des Reapers. Bien qu'elle soit membre des Ruinbringers, elle interagit à peine avec les autres et ne parle à personne. Contrairement à sa frêle apparence, elle possède de puissantes capacités psychiques et un historique parfait contre les autres joueurs. L'animal qu'elle porte ressemble à la mascotte de Gatto Nero, une nouvelle marque qui fait fureur à Shibuya, mais son copain en peluche est apparemment antérieur à la création de ladite marque. Deep Rivers Society - Un groupe d'amoureux de rivières dont le plan est de survivre en étant prudent et constant. Fuya (doublé par Adam Gold en anglais et Yoshiki Nakajima en japonais) « Vous pouvez ramer, ramer, ramer tout ce que vous voulez... mais vous ne descendrez pas doucement ce ruisseau ! » Un joueur du Jeu des Reapers qui a été entraîné dans l'action en se promenant à la recherche des plus beaux ponceaux de Shibuya. Bien qu'étant le chef de facto de la Deep Rivers Society, il est assez lâche et n'est pas du genre à s'en charger normalement. Son aversion pour les conflits est la raison pour laquelle il a réussi à éviter d'abandonner le jeu jusqu'à présent, donc son approche de « survol de combat » l'a étonnamment bien servi. Il détient une carte de la ville achetée en magasin sur laquelle il note l'emplacement de ses ponceaux favoris. Variabeauties - L'équipe super stylée, passionnée de mode et habile négociatrice à la barre. Kanon (doublée par Xanthe Huynh en anglais et Sumire Uesaka en japonais) « Cela peut fonctionner sur les autres filles, mais je suis un peu plus vive d'esprit. » Joueuse du Jeu des Reapers et leader des Variabeauties À la fois gentille et captivante, Kanon donne à « Rindy » et à ses coéquipiers un cours accéléré sur les règles du Jeu. Sa beauté cache aussi un côté rusé qui se révèle quand la situation le justifie. Ce qui lui manque en pouvoirs psychiques impressionnants, elle le compense largement en sagesse, ce qui l'a aidée à survivre au Jeu jusqu'à présent. Purehearts - L'équipe férue de médias sociaux prend le jeu d'assaut et utilise sa pensée positive comme une arme. Motoi (doublé par Nick Thurston en anglais) « Je suis prêt à aider, bien sûr ! Plus il y a de gens qui travaillent ensemble, meilleur est le résultat. » Joueur du Jeu des Reapers et chef des Purehearts. Son sourire victorieux et ses platitudes poétiques ne dégagent que de bonnes ondes, même si sa superficialité et son utilisation fréquente de mots « fantaisistes » peuvent astiquer certaines personnes. Néanmoins, sa personnalité s'est avérée assez attrayante, lui amassant un grand nombre d'adeptes.

Le menu se voudra original en ayant un onglet dédié aux pensées de Rindo, servant à afficher notre progression avec les missions en cours, les quêtes annexes et tous les détails à leur sujet. Outre ces notes mentales, c'est tout un système de Connexions sociales sous forme d'organigramme que nous pourrons visualiser, montrer les liens entre les divers personnages rencontrés et fournissant ainsi des informations utiles. Des objets et récompenses y seront même à débloquer en échange de Points d'amitié ou en remplissant certains critères. Autre mécanique qui nous sera utile, le psych de Nagi nommé Plongeon pénètre les esprits pour y combattre des Échos spéciaux aux pouvoirs basés sur les émotions qui sont en eux, permettant de leur faire retrouver la raison. Selon la difficulté choisie, la récompense ne sera pas la même. Celui de Fret, Remind, servira de son côté a faire se rappeler aux gens des souvenirs oubliés via un mini-jeu sous forme de puzzle.

Les combats feront justement intervenir de multiples psychs selon les badges que nous aurons équipés aux membres de l'équipe, assignés aux différentes touches. Toute la subtilité viendra ensuite dans notre manière d'enchaîner leur utilisation en appuyant au bon moment pour les enchaîner et réaliser des combos. Cela pourra faire apparaître une jauge de Beatdrop à l'écran et augmentera le pourcentage de Groove affiché en haut si une attaque est effectuée lorsque cette dernière est visible. Quand le Groove passe les 100 % (le maximum étant de 300 %), un super psych nommé Mashup sera disponible pour occasionner de lourds dégâts sous la forme d'une technique en équipe. Oui, cela semble assez technique est abstrait sans avoir la bête entre les mains.

Les plus de 270 équipements disponibles, répartis en cinq catégories (tête, haut et bas du corps, pieds et accessoires), seront bien utiles lors de ces joutes, améliorant nos statistiques en plus de nous donner du Style. Ils seront notamment disponibles en boutiques, plus d'une quarantaine étant réparties à travers Shibuya, tout comme des pin's voire même des collectibles tels que des livres et CD. Tout ne sera évidemment pas débloqué d'emblée et il faudra parfois réunir les bonnes conditions. Parmi les marques disponibles, ont été présentées Top o' Topo (très mignon et féminin, présent à Harajuku et Shibuya), Joli Bécot (style féminin sexy avec quelques pièces pour hommes) et Tigre Punks dont le nom parle de lui-même. Des restaurants seront aussi présents pour se remplir la panse à l'aide des plus de 90 plats servant à augmenter nos statistiques.

Enfin, six nouveaux badges ont été présentés :

Rayon sucré - Permet à la personne qui le porte d'utiliser Cartouches de force, un psych à distance tirant des salves de huit balles, la dernière étant une balle perforante ;

- Permet à la personne qui le porte d'utiliser Cartouches de force, un psych à distance tirant des salves de huit balles, la dernière étant une balle perforante ; Grande Rieuse - Confère le psych Grosse frappe, qui roue les Échos de coups assénés par des poings géants. Appuyez sur la touche de façon répétée pour infliger des coups de points à grande vitesse ;

- Confère le psych Grosse frappe, qui roue les Échos de coups assénés par des poings géants. Appuyez sur la touche de façon répétée pour infliger des coups de points à grande vitesse ; Crash fabuleux - Contient le psych Frappe météore. Maintenez la touche enfoncée pour faire apparaître un rocher géant, puis relâchez la pression pour l'envoyer s'écraser sur la tête d'un ennemi.

- Contient le psych Frappe météore. Maintenez la touche enfoncée pour faire apparaître un rocher géant, puis relâchez la pression pour l'envoyer s'écraser sur la tête d'un ennemi. Classical Cacophany - Permet l'utilisation de « Bombes à fléchettes », qui tirent des flèches explosant après un court laps de temps. En tirant rapidement un certain nombre de flèches, une grande explosion se produira immédiatement.

- Permet l'utilisation de « Bombes à fléchettes », qui tirent des flèches explosant après un court laps de temps. En tirant rapidement un certain nombre de flèches, une grande explosion se produira immédiatement. ShoGun: Void - Se combinant bien avec d'autres psychs, cet « Enchevêtrement » génère une chaîne en ligne droite qui endommage et retient les ennemis qu'elle touche.

- Se combinant bien avec d'autres psychs, cet « Enchevêtrement » génère une chaîne en ligne droite qui endommage et retient les ennemis qu'elle touche. The Great Volancic Escape - Placez un explosif chronométré à vos pieds avec le psych « Bombe temporelle ». Déterminez quand faire exploser la bombe et enchaînez avec une attaque.

Pour terminer, c'est une illustration de Gen Kobayashi que vous pouvez apprécier, représentant notre équipe, les Wicked Twisters.

NEO: The World Ends With You sortira pour rappel le 27 juillet 2021 sur PS4, Switch et PC. Vous pouvez précommander votre copie sur Amazon au prix de 49,99 €.

Voir aussi : NEO: The World Ends With You daté dans un trailer dévoilant les Reapers de Shinjuku et divers personnages, une version PC aussi prévue !