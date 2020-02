NES - Nintendo Switch Online : la mise à jour 4.2.0 est disponible

La mise à jour 4.2.0 vient de sortir et vous permettra, une fois installée, de découvrir ou redécouvrir des deux classiques de la NES : Shadow of the Ninja et Eliminator Boat, dévoilés en même temps que deux jeux SNES, via une vidéo faite sur la chaîne YouTube de Nintendo.

Petit résumé de chaque production :

Shadow of the Ninja : au milieu du chaos et de l'oppression exercée par l’empereur démoniaque Garuda, vous serez invités en solo ou en coopération à choisir l'un des deux maîtres ninjas du clan Iga afin d’infiltrer les bases ennemies et terrasser les différents ennemis qui vous feront face (ninja, soldat et même robots). Arriverez-vous à renverser cet empereur maléfique grâce à vos tactiques de furtivité et en faisant l’acquisition d’armes et de bonus supplémentaires ?

: au milieu du chaos et de l'oppression exercée par l’empereur démoniaque Garuda, vous serez invités à choisir l'un des deux maîtres ninjas du clan Iga afin d’infiltrer les bases ennemies et terrasser les différents ennemis qui vous feront face (ninja, soldat et même robots). Arriverez-vous à renverser cet empereur maléfique grâce à vos tactiques de furtivité et en faisant l’acquisition d’armes et de bonus supplémentaires ? Eliminator Boat Duel : afin de gagner des millions de dollars (dans le jeu), vous prendrez part à des courses folles de bateaux à moteur où agressivité et mauvais coups (sans carapaces bleues) seront permis. Vos gains serviront tout simplement à améliorer, réparer vos bateaux afin de devenir le pilote Numéro 1.

Tout est dit !