Netflix : les sorties de janvier 2024 dévoilées, un début d'année riche en nouveautés exclusives

Une nouvelle année va débuter et les nouveautés seront évidemment de sortie sur Netflix. Il y aura encore de nombreux contenus inédits pour ce mois de janvier, avec pour les amateurs d'animation l'amusante série Gloutons & Dragons, la suite de Sonic Prime et le long-métrage Maboroshi de MAPPA, très prometteur surtout avec Mari Okada à la réalisation. Les amateurs d'action pourront se tourner vers le film de braquage En plein vol et le Mortal Kombat de 2021. Et en attendant Grand Theft Auto VI, la série Griselda se déroulant à Miami à la fin des années 70 devrait en ravir plus d'un.

La liste non exhaustive des sorties françaises en janvier 2024 fournie par Netflix est à retrouver ci-dessous.

1er janvier Double piège - Mini-série adaptée du roman de Harlan Coben

Bien dans son assiette : La preuve par deux

Les Escrocs de la crypto

Orange Days (2004) - Avec Satoshi Tsumabuki

Demain tout commence (2016) - Avec Omar Sy

Power Players - Série d'animation 2 janvier Shooting Stars (2023) - Biopic sur LeBron James 4 janvier Le Cercle des neiges - Par J. A. Bayona, d'après une histoire vraie

Les Frères Sun - Avec Michelle Yeoh

Gloutons & Dragons

La créature de Kyōngsōng - Saison 1, partie 2

5 janvier Ticket to Paradise (2022) - Avec Julia Roberts

L'Effet veuf (Good Grief) - Par et avec Dan Levy

La Nuée (2020) - Par Just Philippot 10 janvier En Liberté ! (2017) - Avec Adèle Haenel et Pio Marmaï

Break Point - Saison 2 11 janvier Le Garçon et l'Univers - Saison 1

Sonic Prime - Saison 3

12 janvier En plein vol - Avec Kevin Hart et Úrsula Corberó

Love is Blind : Suède - Nouveaux épisodes chaque semaine

Halloween Ends (2022) - Avec Jamie Lee Curtis

15 janvier Maboroshi - Par le studio MAPPA

Mon inconnue (2019) - Avec François Civil

17 janvier Telle Mère, Telle Fille (2017) - Avec Camille Cottin 18 janvier Rachid Badouri : Les fleurs du tapis - Spectacle 19 janvier Histoires d'amour et d'autisme - Saison 2

The Kitchen - Par Daniel Kaluuya 24 janvier Six Nations : Au contact 25 janvier Griselda - Mini-série avec Sofia Vergara

29 janvier Bheem Bam Boum : Vive la récré ! 30 janvier Mortal Kombat (2021)

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux Netflix sont en vente sur Amazon et à la Fnac (ici et là).

Lire aussi : NETFLIX : THE ONE PIECE est réel, un remake par un studio de renom dévoilé pour les 25 ans de l'anime !