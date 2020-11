Netflix : les sorties du mois de décembre 2020 dévoilées, de quoi bien terminer l'année ?

Les fêtes de fin d'année approchent, l'occasion de prendre un peu de repos et donc de savourer quelques films et séries au coin du feu en attendant le passage du Père Noël. Netflix a donc prévu tout un tas d'ajouts pour les semaines à venir et il y en aura pour tous les goûts, des amateurs d'anime japonais aux fans des séries d'animation américaines, en passant par quelques grands classiques du cinéma et films de science-fiction, et bien plus encore.

Voici le programme à priori complet des nouveautés de décembre 2020 sur notre territoire, malheureusement dépourvu de l'intégrale de Stargate SG-1 récemment annoncée outre-Atlantique... Elle est vendue 68,99 € sur Amazon si jamais l'envie vous prend de la revoir malgré tout.

1er décembre Fairy Tail - Saison 9 (épisodes 278 à 290)

Boruto: Naruto Next Generations - Saison 4

Lolita malgré moi

Rick & Morty - Saison 4 partie B

American Beauty

Grimoire of Zero - Saison 1

The Holiday Movies That Made Us 4 décembre Big Mouth - Saison 4

Selena : la série

Mank (par David Fincher) 7 décembre La Famille Claus 10 décembre Alice in Borderland (l'adaptation live du manga) 11 décembre The Prom (par Ryan Murphy) 14 décembre Un Noël en Californie 15 décembre Love Actually 16 décembre Marvel anime Wolverine - Saison 1

Marvel anime X-Men - Saison 1

Sur la piste de l'éventreur du Yorkshire 17 décembre Star Trek : Sans limites 18 décembre Le Blues de Ma Rainey (avec Chadwick Boseman et Viola Davis)

Home for Christmas - Saison 2 20 décembre Under the Skin (avec Scarlett Johansson) 23 décembre Minuit dans l'univers (avec George Clooney) 24 décembre A Ghost Story 25 décembre Les Chroniques de Bridgerton 30 décembre Equinox 31 décembre Les Nouvelles Aventures de Sabrina - Partie finale

S.O.S. Fantômes

E.T., l'extra-terrestre

Pour terminer, n'hésitez pas à jeter un œil à la bande-annonce d'Alice in Borderland, qui semble plutôt bien réussir son passage en live-action. Les différents tomes du manga d'Haro Asō sont eux en vente à la Fnac.

