Netflix : les sorties du mois de novembre 2020 dévoilées, demandez le programme !

Un automne bien morne nous attend, tandis que le couvre-feu et les mesures de confinement risquent de s'intensifier. Netflix va donc de nouveau réchauffer les cœurs dans de nombreuses chaumières, et pourquoi pas avec les nouveautés qu'il va ajouter à son catalogue en novembre 2020. Elles viennent d'être listées par le distributeur, et il y a de quoi faire, que ce soit avec des classiques de Belmondo ou la nouvelle saison de The Crown.

Pour accompagner les raclettes et les chocolats chauds : l’agenda du mois de novembre est là ! pic.twitter.com/6DFJiCo9pY — Netflix France (@NetflixFR) October 27, 2020

Le programme complet est disponible ci-dessous.

1er novembre Collection Jean-Paul Belmondo

L'Incorrigible



L'As des as



Flic ou voyou



Peur sur la ville



Le Guignolo



Cartouche



Les Morfalous



Hold up (et beaucoup d'autres)

La Guerre des Mondes (avec Tom Cruise)

Quatre filles et un jean 5 novembre Paranormal (première série d'horreur égyptienne)

Bob l'Éponge, le film : Éponge en Eaux Troubles 7 novembre Moi Moche et Méchant 3 8 novembre Tout nous sépare (avec Nekfeu et Catherine Deneuve) 13 novembre Jngle Jange : Un Noël Enchanté

Coup pour coup (mini-série espagnole) 15 novembre The Crown - Saison 4 17 novembre Baby Boss : les affaires reprennent - Saison 4

We Are the Champions 19 novembre La Princesse de Chicago 2 (avec Vanessa Hudgens) 22 novembre Mes Meilleures Amies 23 novembre Shawn Mendes : In Wonder 24 novembre Une Ode Américaine (par Ron Howard) 25 novembre Les Chroniques de Noël 2

Great Pretender - Saison 2 27 novembre Virgin River - Saison 2 29 novembre Viking - Saison 5 partie B

Si vous voulez le conserver ad vitam æternam, La Guerre des Mondes est disponible en Blu-ray pour 9,72 € chez Amazon.fr.

Lire aussi : Assassin's Creed : Netflix officialise l'adaptation de la licence en série live-action