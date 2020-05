Nexomon: Extinction, un nouveau Pokémon-like annoncé sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Vewo Interactive et PQube viennent de dévoiler Nexomon: Extinction, nouveau jeu d'aventure et d'action où le but est de capturer des créatures puis de les faire combattre lors d'affrontements au tour par tour. Oui, c'est comme Pokémon, mais c'est surtout la suite de Nexomon, disponible en Early Access depuis novembre dernier sur PC.

Sauf que Nexomon: Extinction est cette fois attendu sur consoles de salon, et aussi sur PC, avec une histoire inédite et plus de 300 Nexomon à capturer ou faire évoluer, répartis en 11 types élémentaires différents. Côté scénario, il faudra empêcher le tyran Nexomon d'assouvir l'humanité et les autres créatures. Les joueurs pourront également s'adonner à des quêtes secondaires tout en affrontant divers PNJ au long de l'aventure.

Nexomon: Extinction n'a pas encore de date de sortie précise, mais il devrait débarquer dans le courant de l'été 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.