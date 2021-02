NieR: Automata célèbre son 4e anniversaire avec 5,5 millions de copies vendues !

L'actualité entourant la licence NieR est assez agitée en ce moment, avec d'un côté le lancement japonais du jeu mobile NieR Re[in]carnation et de l'autre la promotion de NieR Replicant ver.1.22474487139... en amont de son lancement en avril. Pour autant, c'est de NieR: Automata dont il est question ce mardi, puisque l'Action-RPG développé par PlatinumGames a encore franchi un nouveau cap de ventes à l'occasion de son 4e anniversaire !

Eh oui, c'est le 23 février 2017 que NieR: Automata a vu le jour sur PS4 et PC, que le temps passe vite. Depuis, il a été porté sur Xbox One et, aux dernières nouvelles, soit seulement au 24 décembre 2020, il comptait déjà plus de 5 millions de copies écoulées. Deux mois plus tard, ce nombre passe donc à 5,5 millions, une sacrée prouesse en si peu de temps.

Pour rappel, la série de Raids YoRHa: Dark Apocalypse de Final Fantasy XIV met en scène l'univers de Yoko Taro et s'achèvera avec le patch 5.5, et un manga verra le jour dans l'Archipel. Si vous souhaitez vous procurer NieR: Automata, il est en vente au prix de 22,40 € sur Amazon dans sa Game of the YoRHa Edition.

