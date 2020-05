Nine to Five : du gameplay et une date pour l'alpha du FPS multijoueur en 3v3v3

Vous vous souvenez de Nine to Five ? Mais si, le FPS tactique qui s'était ouvert moqué de Fortnite avec une bande-annonce aux Game Awards 2019. Sur le papier, il s'approchera pourtant plus d'un Rainbow Six Siege en proposant des affrontements réalistes en 3v3v3, avec des objectifs variant au fil des rounds.

Il nous montre enfin son gameplay opposant des Team Monday, Friday et Weekend : le moindre déplacement et la moindre action devront être réfléchis avec notre équipe pour éviter les faux pas et prendre le dessus sur nos ennemis.

Si vous êtes intéressés, bonne nouvelle : la date de lancement de l'alpha fermée a officiellement été fixée au 4 juin 2020 sur PC. Ceux qui veulent y participer peuvent encore s'y inscrire via le site officiel jusqu'au 1er juin. Redhill Games n'autorisera pas le portage d'image ou de vidéo prises lors de la session d'essai, alors les simples spectateurs n'auront malheureusement pas grand-chose à se mettre sous la dent.