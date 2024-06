Nobody Wants to Die : gameplay futuriste et date de sortie pour le jeu d'enquête néo-noir cyberpunk

En mars dernier, Critical Hit Games et PLAION dévoilaient Nobody Wants to Die, un jeu d'enquête sous forme de roman interactif dans un univers néo-noir cyberpunk. Un titre prometteur pour un jeune studio de développement, qui a refait parler de lui cette semaine avec une nouvelle bande-annonce :

La vidéo ci-dessus s'attarde sur le gameplay de Nobody Wants to Die, qui nous demandera d'enquêter sur diverses affaires dans une ville de New York dystopique. Les studios commentent cette bande-annonce :

La vidéo présente notamment les méthodes d'enquête caractéristiques de Nobody Wants to Die, mettant en évidence les mécanismes que les joueurs pourront utiliser pour collecter des preuves et analyser les indices. Découvrez la variété d'outils d'investigation utilisés pendant la première scène de crime de Nobody Wants to Die, comme une lampe UV analysant les éclaboussures de sang, une radio de poche permettant d'examiner les sols et des techniques de manipulation du temps. Attendez la fin et vous pourrez apercevoir certaines des enquêtes qui seront disponibles plus tard dans le jeu !

Grâce à son approche visant à créer des récits immersifs et impactants, des mécanismes de jeu innovants et des visuels de qualité, le studio polonais indépendant Critical Hit Games s'est engagé à créer une expérience de jeu unique, avec Nobody Wants to Die.