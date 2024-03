Nobody Wants to Die : un ambitieux jeu d'enquête néo-noir cyberpunk annoncé en vidéo

Le studio Critical Hit Games vient de dévoiler son premier jeu, qui sera édité par PLAION. Il s'agit de Nobody Wants to Die, un jeu atypique à la première personne se présentant comme « un roman noir interactif » qui nous emmènera dans une version dystopique de New York, sous fond d'immortalité et de transhumanisme, des thèmes très récurents dans le sous-genre du cyberpunk.

Nobody Wants to Die s'inspire des films néo-noir et nous permettra d'incarner James Karra, un inspecteur enquêtant sur des scènes de crime grâce à la manipulation du temps et des technologies futuristes, afin de trouver des indices et démasquer le tueur « à une époque où la mort fait partie du passé ». Le titre utilisera l'Unreal Engine 5, Critical Hit Games affirme avoir « repoussé les limites de la narration, en combinant des graphismes cinématographiques réalistes et une expérience narrative unique pour offrir au joueur une histoire immersive en continu ». Voici les points clés du jeu :

Bienvenue à New York, 2329 : vivez une aventure sombre dans un futur alternatif de la ville de New York. La technologie a progressé pour offrir aux humains une vie éternelle. La conscience peut être stockée dans des banques de mémoire ou transférée d'un corps à l'autre. À condition d'avoir les moyens de payer l'abonnement.

Menez l'enquête : suivez le détective James Karra, du département de la mortalité, dans sa traque d'un tueur en série qui s'en prend à l'élite de la ville. Enquêtez sur les scènes de crime en utilisant son système de manipulation du temps et sa technologie de pointe pour reconstituer les événements qui ont mené à chaque meurtre. Découvrez les indices qui vous mèneront à l'horrible vérité qui se cache derrière les meurtres.

Immersion dans un monde noir : plongez dans un futur dystopique grâce à ce roman policier interactif riche et original, qui explore les dangers du transhumanisme et de l'immortalité. Dans un monde où la vie est éternelle et où la moralité disparaît, vous, détective endurci, devez naviguer entre le bien et le mal dans une société où la mort n'est plus qu'un lointain souvenir.

Une aventure narrative époustouflante : grâce à la puissance de l'Unreal Engine 5, Nobody Wants to Die repousse les limites de la narration, combinant des graphismes photoréalistes et une expérience narrative unique.

Nobody Wants to Die est déjà attendu dans le courant de l'année 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, une première bande-annonce est à découvrir ci-dessus, tout comme des images sur la seconde page.