One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Boros, Pri-Pri Prisonnier, Vipaire et Crabotaure en action dans une bande-annonce de gameplay

Avec une sortie prévue pour la fin du mois, la communication entourant One Punch Man: A Hero Nobody Knows s'accélère et les annonces de personnages jouables aussi. La semaine dernière, nous avons ainsi appris qu'il sera possible d'incarner Petit Empereur, Moustachute et Bogosse Masqué. La liste continue à présent de s'allonger avec quatre gaillards bien connus des fans.

Nous avons tout d'abord le Héros classé 17e au rang S, Pri-Pri Prisonnier, doté d'une force surhumaine et pouvant se « transformer », comprendre par là qu'il se retrouver à poil pour mettre une raclée à son adversaire... Vient ensuite Vipaire, un Héros de rang A maîtrisant le Poing de la morsure du serpent. Histoire d'équilibrer un peu les choses, ce sont deux vilains qui ont également été présentés, le premier étant Crabotaure, un être mi-humain et mi-crabe se servant de ses pinces au combat. Pour terminer, c'est Boros qui pourra être contrôlé, dont la présence était de toute manière assurée dès l'annonce du jeu en juin dernier. Avec une telle mise en scène l'introduisant, tout porte à croire que le roster est désormais clos.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows sortira le 28 février sur PS4, Xbox One et PC, et nous fera vibrer avec son introduction chantée par JAM Project.