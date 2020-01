One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Petit Empereur, Moustachute et Bogosse Masqué introduits dans une bande-annonce de gameplay

C'est dans pile un mois que Saitama et tous les personnages déjantés de ONE vont débarquer sur nos consoles et PC par le biais de One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Ce jeu de baston développé par Spike Chunsoft a visiblement encore bien des surprises à nous présenter en amont de son lancement, car une nouvelle bande-annonce vient de dévoiler trois personnages jouables supplémentaires.

Le premier est Petit Empereur, qui malgré ses apparences occupe tout de même la 5e place des rangs S de l'Association des Héros ! En effet, il dispose d'une intelligence et d'une force surhumaines, en plus d'être équipé comme il se doit avec son sac à dos renfermant différents types d'armements, dont des bras d'araignée. Vient ensuite Moustachute, 28e des rangs A, qui combat à l'aide d'une rapière à la vitesse de l'éclair. Enfin, c'est Bogosse Masqué qui est introduit, 1er des rangs A et qui est simplement fort... Des visuels pour chacun d'eux sont disponibles en page suivante.

La date de sortie de One Punch Man: A Hero Nobody Knows est fixée au 28 février sur PS4, Xbox One et PC. Le jeu disposera d'une introduction animée avec du JAM Project en thème audio !