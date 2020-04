Ninjala : système de saison, Ninjala Pass et amélioration du personnage, les développeurs expliquent le cycle de gameplay

Le mois dernier, au cours du Nintendo Direct Mini, GungHo Online Entertainment a enfin remis Ninjala sur le devant de la scène, son jeu multijoueur en 4v4 qui sera finalement free-to-play. Les développeurs avaient alors discuté gameplay en vidéo, avant de revenir à la charge plus récemment à l'occasion de l'annonce d'une bêta ouverte. Cette fois, le système de progression est détaillé, et s'inspirera de la mode actuelle...

Pour nous faire jouer à Ninjala régulièrement, et sans doute par la même occasion dépenser quelques euros par-ci par-là, un système de saison sera implémenté, d'une durée de 8 à 10 semaines, avec à la clé des armes, arènes et fonctionnalités. Pour bien aller avec ce système, un Ninjala Pass sera disponible à un tarif non dévoilé, permettant de grimper 100 tiers avec de multiples récompenses à débloquer, la subtilité étant qu'il faudra accomplir des missions, pas question de simplement collecter de l'XP visiblement.

L'autre point abordé concerne l'amélioration de notre personnage, que nous pourrons équiper à l'aide de compétences passives et Gum Bottles via des Cartes de Shinobi et Médailles Ninja, à récolter en jouant en ligne. Les exemples donnés sont la carte Sudden Burst qui active un S-Burst une seule fois lorsque notre jauge d'Énergie-S est vide, ainsi que le Wall Shooter permettant de réduire le cooldown lorsque nous nous tenons sur les murs. Les médailles peuvent aussi débloquer des Assist Codes.

Vous pourrez découvrir toutes les possibilités de Ninjala dès le 28 mai 2020 sur Switch, avec un avant-goût dès ce 28 avril avec la bêta ouverte.