Nintendo s'exprime sur l'IA, le message est clair

Le sujet de l'intelligence artificielle est brûlant, notamment dans le milieu de la création artistique. Si l'IA est bien pratique pour nous faciliter la vie au quotidien, lorsqu'elle touche à l'art, nombreux sont les artistes à s'opposer à son utilisation. Le jeu vidéo n'y échappe pas, plusieurs studios utilisent déjà l'IA pour accélérer le développement.

Il était donc logique que le sujet remonte jusqu'à Nintendo. Lors d'une session de Questions/Réponses avec les investisseurs, l'un d'eux a demandé à Shuntaro Furukawa quelles seront les initiatives du géant japonais en matière d'intelligence artificielle. Le patron de Nintendo n'y va pas quatre chemins pour lui répondre :

Dans l’industrie du jeu vidéo, une technologie similaire à l’IA est utilisée depuis un certain temps pour déplacer les personnages ennemis. Nous pensons donc que le développement de jeux et la technologie de l’IA sont étroitement liés depuis le début. L’IA générative, qui est devenue un sujet brûlant ces jours-ci, peut faire des choses plus créatives, mais nous reconnaissons également qu’elle pose également des problèmes en matière de droits de propriété intellectuelle. Nous avons des décennies d'expérience dans la création de l'expérience de jeu parfaite pour nos clients. Tout en répondant avec flexibilité aux évolutions technologiques, nous espérons continuer à offrir une valeur unique à notre entreprise qui ne peut être créée simplement par la technologie seule.

L'IA générative pour créer des jeux vidéo Nintendo, c'est un gros « non » pour Shuntaro Furukawa. Il faut dire que le constructeur japonais est passé maître dans l'art de développer d'excellents jeux vidéo pour petits et grands, grâce à ses employés créatifs et non la technologie. De quoi rassurer les joueurs.

